Анатолий Анатолич остро высмеял Регину Тодоренко, которая рыдает в России из-за платья

Одесситка Регина Тодоренко, которая за умолчания войны загремела под санкции СНБО, скулила в сети из-за платья. Ее нытье не обошел вниманием Анатолий Анатолич. Он пристыдил предательницу и вспомнил, как с семьей убегал от обстрелов.

Ведущая и певица Регина Тодоренко отрезала себя от Украины, где за нее взялся СНБО. Поэтому пока все ее активы заблокированы, она рыдает в Москве из-за плохо сшитого платья.

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Регина Тодоренко плачет в России из-за платья

"Я, как настоящая девочка, разрыдалась сегодня из-за плохо сшитого платья. Хотя платье – это всего лишь повод. На самом деле за этим всем стоят накопленные эмоции, которым я не даю выплеска. Есть над чем работать", – ныла Тодоренко в телеграме.

Анатолий Анатолич высмеял молчунку Тодоренко

Это если вы не знаете, что такое настоящие проблемы в жизни. Регина вам напомнит. Клянусь вам, я пытаюсь понять, что в голове у них, но каждый раз проигрываю эту битву с умом,

– прокомментировал Анатолий Анатолич.

В ответ на проблемы Тодоренко он опубликовал фото своих детей на третий день войны, когда они бежали от "освободителей" в деревню под Кагарлыком. "Алиса растет настоящей девушкой. В ее жизни будет много платьев, но не будет ценностей типа Регины", – подчеркнул шоумен.

Анатолий Анатолич высмеял Регину Тодоренко / Фото из инстаграм-сторис шоумена

Анатолий Анатолич высмеял Регину Тодоренко / Фото из инстаграм-сторис шоумена

Анатолий Анатолич высмеял Регину Тодоренко / Фото из инстаграм-сторис шоумена

Анатолий Анатолич также продемонстрировал, что украинки сильные и, в отличие от Тодоренко, не рыдают из-за платья, а защищают Родину. Он запостил фото женщин, которые на фронте, и написал, что они – повод для восхищения. Ведущий также похвалил врачей, волонтеров, артисток и матерей, которые спасали своих детей.

Эта страшная (слово из пяти букв на "в" начинается на "а" кончается, за которое инстаграм может забанить) показала истинную сущность многих. И я очень радуюсь, что в шоке от количества прекрасных людей в Украине,

– подытожил Анатолий Анатолич.