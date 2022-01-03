Святая ночь со звездами: Александр и Юлия Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью
Источник:24 канал
Накануне рождественских праздников редакция 24 канала пришла в гости к скрипачу Александру Божику и его жене Юлии. Супруги поделились рецептом фирменной тушеной капусты с фасолью, которую готовят на Сочельник.
Александр и Юлия присоединились к проекту "Святая ночь со звездами". Перед особым днем Рождества Христова влюбленные рассказали о приготовлении Святой вечери в своей семье.
Это интересно Святая ночь со звездами: рецепт рождественского пирога от Александры Кучеренко
Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды в преддверии Рождества? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святой трапезе у ваших любимых артистов.
Автор проекта – руководительница раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.
На Святой вечере в семье Божиков обязательно угощают варениками, капустой, грибной подливкой, кутьей.
Кутья – это мое самое любимое блюдо. Когда-то ее готовила моя мама, сейчас готовит мама Юли. Я всегда удивлялся, почему кутью не готовят летом. Без кутьи нет Рождества. Уже жду, когда придет время и смогу пробовать кутью и наслаждаться покоем,
– поделился скрипач.
Рецепт тушеной капусты с фасолью от семьи Божиков
Юлия поделилась, это блюдо является одним из самых любимых в ее семье. Тушеную капусту с фасолью очень любит 3-летняя дочь Александра и Юлии – Виктория: "Она говорит, что это ее любимая оранжевая капуста. Поскольку ребенку нравится это блюдо, то хочется, чтобы он ел его чаще. Соответственно и готовлю я такую капусту не только к рождественскому столу".
Юлия Божик готовит блюдо к рождественскому столу / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Ингредиенты:
- квашеная капуста;
- фасоль;
- лук;
- томатная паста;
- перец горошком;
- лавровый лист;
- соль.
Рецепт тушеной капусты с фасолью от семьи Божиков: смотрите видео 24 канала
Способ приготовления тушеной капусты с фасолью:
- Берем квашеную капусту. Юлия использовала во время приготовления капусту, которую квасит ее отец.
Капуста для блюда от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
- Тушим эту капусту до полуготовности на масле до золотистого цвета, чтобы она стала мягкой.
- Берем сырую фасоль. Замачиваем ее на 5–6 часов. После этого варим до полуготовности и выкладываем на капусту.
Фасоль для блюда от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Готовим соус:
- Тайный ингредиент этого блюда – соус. Для его приготовления нужны лук, томатная паста, перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.
- Сперва режем лук и поджариваем его до золотистого цвета.
- В холодную томатную пасту добавляем перец горошком, лавровый лист и немного соли: "Именно в холодную пасту, потому что так специи лучше отдают свои свойства".
- Добавляем томатную пасту со специями к жареному луку.
- Вместе обжариваем все и добавляем пол-литра кипятка.
- Это все вместе перемешиваем и доводим до кипения.
Соус для блюда от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
"Наша Викуся очень любит помогать на кухне. И мы поддерживаем ее желание. Я на кухне отвечаю за мытье посуды. Это для меня определенный вид релакса, обожаю это дело. Беру наушники, включаю музыку и отдыхаю. Однажды Викуся подошла ко мне и сказала: "Папа, а чего ты моешь посуду? Это мама должна мыть". Я ответил: "Нет, мужчины тоже моют посуду". Но Викуся убеждала меня в обратном. Я пытаюсь объяснить ей, что мужчины также могут выполнять работу на кухне", – рассказал Александр.
- Заливаем капусту с фасолью соусом и тушим в течение 45 минут.
Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
- После приготовления перекладываем наше блюдо в праздничную посуду и подаем к столу.
Приятного аппетита вам, друзья! И веселых праздников!
– добавил Александр.
Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал
Рецепт тушеной капусты с фасолью к Сочельнику / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал