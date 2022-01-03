Святая ночь со звездами: Александр и Юлия Божики поделились рецептом тушеной капусты с фасолью

Накануне рождественских праздников редакция 24 канала пришла в гости к скрипачу Александру Божику и его жене Юлии. Супруги поделились рецептом фирменной тушеной капусты с фасолью, которую готовят на Сочельник.

Александр и Юлия присоединились к проекту "Святая ночь со звездами". Перед особым днем Рождества Христова влюбленные рассказали о приготовлении Святой вечери в своей семье.

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Важно! Интересно, что же готовят украинские звезды в преддверии Рождества? Сайт 24 канала запустил спецпроект "Святая ночь со звездами", где с 1 по 6 января мы опубликуем самое интересное постное меню к праздничному столу. С первой рождественской звездой вы сможете насладиться блюдами, которые также будут на Святой трапезе у ваших любимых артистов.

Автор проекта – руководительница раздела LifeStyle 24 Ульяна Журба.

На Святой вечере в семье Божиков обязательно угощают варениками, капустой, грибной подливкой, кутьей.

Кутья – это мое самое любимое блюдо. Когда-то ее готовила моя мама, сейчас готовит мама Юли. Я всегда удивлялся, почему кутью не готовят летом. Без кутьи нет Рождества. Уже жду, когда придет время и смогу пробовать кутью и наслаждаться покоем,

– поделился скрипач.

​Рецепт тушеной капусты с фасолью от семьи Божиков

Большое интервью с Юлей и Александром Божиками читайтев рамках проекта "Интервью 24"

Юлия поделилась, это блюдо является одним из самых любимых в ее семье. Тушеную капусту с фасолью очень любит 3-летняя дочь Александра и Юлии – Виктория: "Она говорит, что это ее любимая оранжевая капуста. Поскольку ребенку нравится это блюдо, то хочется, чтобы он ел его чаще. Соответственно и готовлю я такую капусту не только к рождественскому столу".

Юлия Божик готовит блюдо к рождественскому столу / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Ингредиенты:

квашеная капуста;

фасоль;

лук;

томатная паста;

перец горошком;

лавровый лист;

соль.

Рецепт тушеной капусты с фасолью от семьи Божиков: смотрите видео 24 канала

Способ приготовления тушеной капусты с фасолью:

Берем квашеную капусту. Юлия использовала во время приготовления капусту, которую квасит ее отец.

Капуста для блюда от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Тушим эту капусту до полуготовности на масле до золотистого цвета, чтобы она стала мягкой.

Берем сырую фасоль. Замачиваем ее на 5–6 часов. После этого варим до полуготовности и выкладываем на капусту.

Фасоль для блюда от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Готовим соус:

Тайный ингредиент этого блюда – соус. Для его приготовления нужны лук, томатная паста, перец горошком, лавровый лист и чуточку соли.

Сперва режем лук и поджариваем его до золотистого цвета.

В холодную томатную пасту добавляем перец горошком, лавровый лист и немного соли: "Именно в холодную пасту, потому что так специи лучше отдают свои свойства".

Добавляем томатную пасту со специями к жареному луку.

Вместе обжариваем все и добавляем пол-литра кипятка.

Это все вместе перемешиваем и доводим до кипения.

Соус для блюда от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

"Наша Викуся очень любит помогать на кухне. И мы поддерживаем ее желание. Я на кухне отвечаю за мытье посуды. Это для меня определенный вид релакса, обожаю это дело. Беру наушники, включаю музыку и отдыхаю. Однажды Викуся подошла ко мне и сказала: "Папа, а чего ты моешь посуду? Это мама должна мыть". Я ответил: "Нет, мужчины тоже моют посуду". Но Викуся убеждала меня в обратном. Я пытаюсь объяснить ей, что мужчины также могут выполнять работу на кухне", – рассказал Александр.

Заливаем капусту с фасолью соусом и тушим в течение 45 минут.

Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

После приготовления перекладываем наше блюдо в праздничную посуду и подаем к столу.

Приятного аппетита вам, друзья! И веселых праздников!

– добавил Александр.

Тушеная капуста с фасолью от семьи Божиков / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Рецепт тушеной капусты с фасолью к Сочельнику / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал