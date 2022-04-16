На ребре долго не простоишь, – Леся Никитюк обратилась к Тодоренко, с которой вела Орел и решку

В свое время Лесю Никитюк и Регину Тодоренко связывала крепкая дружба. Вдвоем они объездили мир с тревел-шоу "Орел и решка". Звезды перестали быть подругами 24 февраля, когда Тодоренко умолчала нападение России на Украину.

За время съемок "Орла и решки" хмельничанка и одесситка стали хорошими подругами. В июле 2019-го Леся Никитюк даже прилетала на свадьбу Регины Тодоренко в Сорренто, что в Италии. Однако теперь стало понятно, что телеведущие кардинально разные – пока одна заботится о переселенцах, другая отмалчивается в Москве.

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Леся Никитюк обратилась к Регине Тодоренко

В отличие от всего украинского шоу-бизнеса Никитюк довольно мягко прокомментировала молчание Регины Тодоренко. Она лишь намекнула экс-подруге, что на ребре – между Украиной и Россией – долго не продержишься, надо определиться, на чьей ты стороне.

Я могу сказать только то, что люди, которые не определились, молчат. Знаете, это как одни выбирают орел, другие – решку. А вот некоторые не могут определиться. Я хочу обратиться к тем, кто не может определиться – на ребре долго не простоишь,

– аллегорически заявила Леся Никитюк.

Леся Никитюк на свадьбе Регины Тодоренко / Фото из инстаграма ведущей

В то же время она похвалила другого соведущего из "Орла и решки" – Андрея Беднякова, мама которого скончалась в Мариуполе.

"Вот Андрей Бедняков молодец! Поддерживает армию, помогает всем, чем может", – высказалась телезвезда.

Леся Никитюк куда толерантнее обращается к Тодоренко, чем экс-ведущий "Орла и решки". Он публично поскандалил с Региной после того, как та опубликовала фейковую переписку , чтобы сделать из себя жертву.

"Люди очень много лет хавают все, что им дают, они не разбираются. И вся эта пропаганда… Они как зашоренные лошади, не хотят ничего видеть, не хотят понимать. У людей был шанс что-то сделать, но они ничего не сделали. Сегодня заберут одну территорию, завтра другую, и так сколько лет", – рассказала Леся Никитюк о россиянах.