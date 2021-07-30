С гордостью следили, как сын стал дочерью, – ребенок актрисы Джейми Ли Кертис сменил пол

Известная актриса Джейми Ли Кертис сообщила, что ее сын Томас стал дочерью Руби. Парень совершил трансгендерный переход. В следующем году Руби планирует сыграть свадьбу.

Звезда известных фильмов "Достать ножи", "Хэллоуин", "Чумовая пятница" Джейми Ли Кертис дала откровенное интервью. Она сообщила о трансгендерном переходе своего 25-летнего сына Томаса.

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Сын Джейми Ли Кертис – трансгендер

Теперь Томас стал девушкой по имени Руби. Джейми Ли Кертис призналась, что прежде чем объявить об изменениях в семье, она спросила разрешения дочери. Руби не ведет публичный образ жизни и не имеет страниц в социальных сетях.

С изумлением и гордостью наблюдали, как наш сын стал дочерью,

– сообщила актриса.

Уже в следующем году Руби планирует сыграть свадьбу со своим избранником. Неизвестно, кто именно является возлюбленным девушки. Интересно, что церемонию бракосочетания будет проводить звездная мамочка.



Джейми Ли Кертис с дочерью Руби / Фото Getty Images

Сама Джейми Ли Кертис призналась, что благодаря таким изменениям дочери она осознала, что пол нельзя зафиксировать. А вся жизнь полна постоянных метаморфоз.

Актриса и ее муж Кристофер Гест имеют двух детей, которые являются приемными. Супруги усыновили детей, еще когда они были младенцами. Руби – младшая дочь, она разрабатывает компьютерные игры. В то же время старшая, 34-летняя дочь Анна, которая работает танцовщицей, уже замужем. Джейми Ли Кертис еще не стала бабушкой, однако очень хотела бы иметь внуков.

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