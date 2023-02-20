Звезда решилась на серьезный шаг в отношениях и теперь пара счастлива, ведь они наконец-то сказали друг другу "Да". Новостью Ребела поделилась в соцсети.

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Свое заветное "Да!" от невесты Ребел Уилсон услышала прямо в Диснейленде напротив известного замка.



Ребел Уилсон с невестой Рамоной Агрумой / Скриншот с видео

К тому же влюбленные были одеть в одинаковых розовых кофточках в белую полоску с нарисованным сердцем.

Мы сказали: "Да!". Спасибо Tiffany за потрясающее кольцо, Бобу Игеру и невероятной команде Диснейленда за этот волшебный сюрприз,

– написала Уилсон.



В Instagram-Stories голливудская актриса показала больше подробностей этого важного для них с Рамоной дня. Так, например, за несколько минут до помолвки дизайнер лакомилась чурросом вместе с невестой и даже не догадывалась о предстоящих событиях.



Ребел Уилсон с невестой Рамоной Агрумой / Скриншот с видео

Также Уилсон поближе показала обручальное кольцо. Для своей любимой она выбрала роскошное кольцо от ювелирного дома Tiffany. Обручальное кольцо из белого золота украсил огромный бриллиант.



Ребел Уилсон купила невесте кольцо от Tiffany / Скриншот с видео

Напомним, Ребел Уилсон осуществила камингаут летом 2022 года. Через полгода после начала отношений пары начали ходить слухи о том, что они собираются жениться. В ноябре прошлого года благодаря суррогатной матери у влюбленных родился первенец.