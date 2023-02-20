Зірка наважилася на серйозний крок у стосунках і тепер пара щаслива, адже вони нарешті сказали одна одній "Так". Новиною Ребел поділилася в соцмережі.

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Своє заповітне "Так!" від нареченої Ребел Вілсон почула просто у Діснейленді навпроти відомого замку.



Ребел Вілсон з нареченою Рамоною Агрумою / Скриншот з відео

До того ж, закохані були одягнути в однакових рожевих кофтинках у білу смужку з намальованим серцем.

Ми сказали: "Так!". Дякую Tiffany за приголомшливу обручку, Бобу Ігеру та неймовірній команді Діснейленду за цей чарівний сюрприз,

– написала Вілсон.



У Instagram-Stories голівудська акторка показала більше подробиць цього важливого для них з Рамоною дня. Так, наприклад, за кілька хливин до заручин дизайнерка ласувала чуррос разом з нареченою та навіть не здогадувалася про майбутні події.



Ребел Вілсон з нареченою Рамоною Агрумою / Скриншот з відео

Також Вілсон поближче показала обручку. Для своєї коханої вона обрала розкішне кільце від ювелірного дому Tiffany. Обручку з білого золота прикрасив величезний діамант.



Ребел Вілсон купила нареченій кільце від Tiffany / Скриншот з відео

Нагадаємо, Ребел Вілсон здійснила камінгаут влітку 2022 року. Через півроку після початку стосунків пари почали ходити чутки про те, що вони збираються одружитися. У листопаді минулого року завдяки сурогатній матері у закоханих народився первісток.