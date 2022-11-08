Шакира получила полную опеку над детьми, пока Жерарда Пике заскочили за поцелуями

Певица Шакира после развода со спортсменом Жераром Пике получила полную опеку над детьми. Тем временем стало известно, что футболист закрутил новый роман.

Прошло около 5 месяцев после разрыва колумбийской певицы Шакиры и испанского футболиста Жерарда Пике. Было установлено, что именно исполнительница получает полную опеку над детьми.

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Шакира получила опеку над сыновьями

Источники сообщают, что адвокаты знаменитостей спорили около 13 часов, прежде чем принять решение. Также известно, что Шакира планирует с детьми переехать в США. Долгое время ей приходилось жить в Испании, поскольку у Пике был подписан контракт с ФК "Барселона". Хотя карьеру звезда выстраивала именно в Штатах.

К тому же Шакира хочет уберечь сыновей от излишней публичности и давления прессы. Поскольку сейчас под домом певицы и футболиста буквально ночуют папарацци и журналисты.

Несмотря на конфликты с Жерардом Пике, певица не планирует ограничивать детей в общении с отцом. Он сможет посещать детей.



Шакира с детьми / Фото из инстаграма звезды

Жерарда Пике увидели за поцелуями

Шакира назвала развод самым сложным периодом в ее жизни и жизни детей. "Я стараюсь защищать их, потому что это моя миссия номер один в жизни. Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в интернете, и это их очень трогает", – говорила звезда.

Тем временем стало известно, что футболист не горюет из-за развода. На днях он провел последний матч в составе "Барселоны". Возлюбленного пришла поддержать 23-летняя студентка Клара Чиа Марти.

Пару застучали за поцелуями и объятиями. Но это не новость – об их романе стало известно после новостей о разводе футболиста с Шакирой.