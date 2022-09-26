Спустя месяц после разрыва: Сильвестр Сталлоне передумал расставаться с женой

Месяц назад Сильвестр Сталлоне и его супруга заявили о расставании. Они вроде бы подали документы на развод, но на днях инсайдеры сообщили, что супруги примирились.

76-летний актер Сильвестр Сталлоне и его 54-летняя жена Дженнифер Флавин имели проблемы в браке, и месяц назад решили расставаться. Впрочем, недавно их решение изменилось.

К слову Анна Тринчер и Александр Волошин показали свадебное видео на общую песню "Только ты и я"

Сильвестр Сталлоне помирился с супругой

Инсайдеры сообщают, что супруги помирились. Они решили свои проблемы и передумали расставаться.

Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они очень счастливы,

– пишут в изданиях.

Ни Сталлоне, ни Флавин лично не комментировали эту информацию. Но несколько дней назад знаменитость опубликовал общие фото с женой, чего не делал уже долгое время.



Сталлоне с женой / Фото из инстаграма актера

Что известно об их возможном разводе