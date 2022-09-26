Спустя месяц после разрыва: Сильвестр Сталлоне передумал расставаться с женой
Источник:Page Six
Месяц назад Сильвестр Сталлоне и его супруга заявили о расставании. Они вроде бы подали документы на развод, но на днях инсайдеры сообщили, что супруги примирились.
76-летний актер Сильвестр Сталлоне и его 54-летняя жена Дженнифер Флавин имели проблемы в браке, и месяц назад решили расставаться. Впрочем, недавно их решение изменилось.
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Сильвестр Сталлоне помирился с супругой
Инсайдеры сообщают, что супруги помирились. Они решили свои проблемы и передумали расставаться.
Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они очень счастливы,
– пишут в изданиях.
Ни Сталлоне, ни Флавин лично не комментировали эту информацию. Но несколько дней назад знаменитость опубликовал общие фото с женой, чего не делал уже долгое время.
Сталлоне с женой / Фото из инстаграма актера
Что известно об их возможном разводе
- Слухи о разводе Сильвестра и Дженнифер начали распространяться по сети еще во вторник 23 августа, когда 76-летний Сталлоне сделал татуировку на месте лица его жены.
- Впоследствии 54-летняя Дженнифер заявила, что их брак "безвозвратно разрушен" и первой подала документы для его разрыва.
- В бракоразводных документах было указано, что Сильвестр Сталлоне вроде бы растратил семейный бюджет. Поэтому Флавин потребовала не давать возможности актеру распоряжаться активами на время развода. Впрочем, она просила справедливого распределения средств.
- Звездная жена впоследствии прокомментировала, что сам факт развода для нее "печальный". Она стремилась остаться в хороших отношениях со Сталлоне и поддерживать связь с дочками.