Разведенный Пустовит закрутил роман с другой блогершей-миллионницей

Не успели фаны отойти от скандального развода Саши Бо и Игоря Пустовита, как он уже закрутил роман с другой блогершей. Мужчина отдыхает в Буковеле с Софией Стужук.

Еще три месяца назад Саша Бо и Игорь Пустовит поливали друг друга грязью, обвиняли в абьюзе, булимии и истеричности. Похоже, эксы выпустили пар и с головой ушли в новые отношения. Если блогерша-миллионница скрывает нового кавалера, то мужчина уже открыто встречается с Софией Стужук!

Читайте также Alyona Alyona впервые представила публике бойфренда-блогера: провокационное фото пары

В среду, 8 декабря, многодетная мама прилетела в Ивано-Франковск на блогерскую вечеринку, на которой не отходила от Пустовита. Он встретил девушку в аэропорту и помог заселиться в отель. Мужчина пригласил Стужук на медленный танец, который она прокомментировала довольно неоднозначно.

Первый раз за очень много лет танцую "медляк". Нашла очень хорошего учителя,

– заинтриговала блогерша-миллионница.

Игорь Пустовит, София Стужук и Юлия Верба / Фото с инстаграма блогерши

Утром после вечеринки инфлюенсеры отправились в Буковель. Софию Стужук на курорт своим авто привез Игорь Пустовит. В заснеженных Карпатах пара каталась на подъемнике и скоростных санях. Как выяснилось, вдвоем они отдыхают не в первый раз.

Второй раз на этом подъемнике вдвоем. Но теперь хоть можно не прятаться,

– призналась София Стужук.

Не обошла вниманием блогер и обвинения в абьюзе, которые летели от Саши Бо в адрес бывшего мужа. Да, Стужук пошутила, что ее не пустили на популярный аттракцион с Игорем Пустовитом, потому что он абьюзер. Хотя на самом деле вместе они превысили весовое ограничение.

"Нас с Пустовитом не пускают вдвоем, потому что с абьюзерами нельзя", – иронически прокомментировала мама троих.

Игорь Пустовит закрутил роман с Софией Стужук / Видео с инстаграм-сториз блогерши