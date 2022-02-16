Разрываю отношения с директором, – Alina Pash выяснила, как Суспільне получило фальшивую справку
Источник:инстаграм Alina Pash
Победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Alina Pash после того, как Суспільне получило фальшивую справку о ее въезде на территорию Крыма, разрывает отношения со своим директором. Сама артистка справку о пересечении границы получить не может.
Артистка извинялась перед украинцами за ситуацию, сложившуюся вокруг этой справки, и подчеркнула, что честь и достоинство для нее гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах.
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Alina Pash о фальшивой справке
Команда Паш выяснила, как именно фейковая справка о ее въезде на территорию Крыма попала к представителям Суспільного. Пока она ждала официального ответа на запрос от ГПСУ, член ее команды пытался найти информацию как можно скорее и выбрал не тот путь, который согласовала она или кто-то другой из команды.
Что я видела? Справку. На вид – официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, ни у кого из команды не было,
– сообщила артистка.
Алина не знает, кто выдал эту справку. Однако если она поддельная или ненастоящая, выводы должны делать правоохранительные органы и суд.
Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Суспільним, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жаль осознавать, что свои же суют такие тяжелые и неприятные палки в колеса,
– добавила Паш.
Вокалистка понимает, что человек из ее команды хотел помочь, но Паш подчеркнула: "Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах".
Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы,
– заявила исполнительница.
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Alina Pash получила справку от ГПСУ
16 февраля Алина Паш получила ответ от Государственной пограничной службы Украины на свой запрос о въезде на территорию оккупированного Крыма.
ГПСУ отметила, что не может предоставить информацию о пересечении Алиной Паш государственной границы Украины, линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях и временно оккупированной территорией АР Крым, поскольку такие данные хранятся в течение пяти лет. Поскольку Паш ездила в Крым в 2015 году, то этот срок давно истек.
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Скандал относительно справки Alina Pash о визите в Крым: главное
- После финала Нацотбора Alina Pash показала справку от ГПСУ, которая подтверждает то, что она в 2015 году ездила в Крым из Украины.
- 14 февраля активист Сергей Стерненко заявил, что этот документ фейк, и обратился к Суспільному с требованием дисквалифицировать артистку из конкурса.
- Также активист добавил, что словосочетание "государственная граница Украины с Крымом" – недопустимая формулировка в справке, ведь таким образом Alina Pash признает Крым как часть РФ
- После обращения Стерненко и еще нескольких граждан Суспільне приняло решение пока не подписывать договор с Паш. Представители Суспільного попросили ГПСУ подтвердить или опровергнуть фальсификацию справки.
- Пограничники заявили, что не выдавали этот документ Паш.
- Впоследствии исполнительница объяснила, что не сама получала документ, а доверила это дело члену команды, потому что перед отбором болела.
- Председатель правления Суспільного Николай Чернотицкий подчеркнул, что, по его мнению, мошенники не могут представлять Украину на Евровидении.
Текст публикации Alina Pash:
Как и обещала, первое, что мы сделали – выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления представителя ГПСУ о нелегитимной справке.
Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от Пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-то другой из нас.
Что я видела? Справку. На вид – официальную. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка не настоящая, никто из команды не имел.
Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Суспільному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Суспільному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны, мы готовы помогать в установлении истины.
Я хочу извиниться от имени своего проекта перед украинцами, перед Суспільним, перед каждым, кто наблюдает этот негативный шум вокруг меня. Жаль сознавать, что свои же суют такие тяжелые и неприятные палки в колеса.
Я понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима.
Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир!
Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах.
Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы.
Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11:00. Сейчас справка у Суспільного. Продолжение следует…