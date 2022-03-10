Разошлись, но стали родителями: у миллиардера Илона Маска и Граймс родился второй ребенок

В сентябре 2021 года Илон Маск подтвердил, что разошелся с певицей Граймс, родившей ему сына. Однако это не помешало звездам стать родителями во второй раз. В декабре у них родилась дочь – Экса Дарк Сидириэль Маск.

О ребенке от самого богатого человека в мире 33-летняя Граймс рассказала в интервью изданию Vanity Fair. Она объявила, что девочку родила суррогатная мать.

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Илон Маск и Граймс стали родителями дочери

Ее полное имя – Экса Дарк Сидириэль Маск,

– объявила Граймс.

Безусловно, в затейливом имени множество подтекстов. Экстра – от "эксафлопс", что означает единицу измерения производительности компьютера. Дарк, темная с английского, символизирует загадку Вселенной, а Сидириэль – отсылка к эльфийским именам Толкина, автора "Властелина колец". Однако дома девочку называют лаконично – Y.

Граймс об отношениях с Илоном Маском

у ее старшего брата не менее чудаковатое имя. Мальчика, появившегося на свет в мае 2021 года, назвали

Почти полгода назад Илон Маск заявил, что они с Граймс "разошлись, но все еще любят друг друга". В свежем интервью канадская певица подтвердила, что их отношения достаточно неоднозначны – они больше не пара, но планируют общих детей. Звезды мечтают, что их у них будет не менее четырех-пяти.

Пожалуй, я назову его моим бойфрендом, но у нас все очень изменчиво. Мы живем в отдельных домах. Мы – лучшие друзья. Мы постоянно видимся,

– объяснила Граймс.

Интересно, что у Илона Маска есть шесть сыновей от экс-жены – писательницы Джастин Маск.

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