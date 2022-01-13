Самый богатый человек Forbes за всю историю не может похвастаться образцовой семьей. Да и вообще, Маск не любит рассказывать о семейной жизни, отношениях с женщинами. В одном из интервью мужчина признался, что боится одиночества, ведь человек не может быть счастливым, когда рядом никого нет.

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Джастин Уилсон

С первой женой Илон познакомился в канадском Королевском университете. Ее звали Джастин Уилсон. Девушка не хотела ухаживаний, ведь была нацелена на построение собственной карьеры. Но несмотря на собственные приоритеты, молодые студенты начали встречаться. В 2000 году пара поженилась. Джастин занималась сочинительством, а Илон уже к тому времени занимался разработкой платежной системы PayPal. В 2002 году у пары родился сын, которого назвали Невада Александр. К сожалению, младенец умер от синдрома внезапной детской смерти.



Илон Маск и Джастин Уилсон / Фото из твиттера Джастин

В 2004 году супруги прибегли к услугам искусственного оплодотворения. В результате родилась двойня – Гриффин и Ксавьер. Несмотря на такое долгожданное счастье, вокруг пары ходили слухи о трещине в их отношениях. Но через 2 года у Джастин и Илона родилось еще трое детей: Дамиан, Саксон и Кай. В 2008 году бизнесмен начал встречаться с актрисой Талулой Райли, после чего Уилсон подала на развод. Однако любовники отрицали какую-либо связь во время брака Маска.

Талула Райли

После развода миллиардер сделал предложение женитьбы Райли. На то время девушке было 22 года. Они поженились и прожили вместе 4 года. Тайны семьи хранились "за семью замками". После того, как журналисты узнали о разводе, всем стала интересна причина разрыва между влюбленными. Однако получили слишком банальный ответ, будто Маск слишком много работает и мало уделяет внимания и времени молодой жене. Но через год они снова сообщили, что вместе и собираются еще раз жениться, что и произошло. Но в 2016 году мир снова услышал заявление о разводе.



Илон Маск и Талула Райли / Фото Global Look Press

Эмбер Херд

Через короткий промежуток времени Маск завязал еще один роман – с актрисой Эмбер Херд, бывшей Джонни Деппа. Вряд ли эти отношения можно было бы назвать серьезными. Ведь девушка не раз светилась на вечеринках в кругу других мужчин, в то время, когда ее любимый работал. Поэтому и эти отношения потерпели крах. Также поговаривают, что Эмбер завязала роман с Илоном еще во время брака с Деппом.



Илон Маск и Эмбер Херд / Фото из инстаграма Эмбер

Граймс

Новый роман не заставил себя долго ждать. С избранницей Маск познакомился через интернет, комментируя какую-то шутку. Ее зовут Граймс (настоящее имя Клер Буше). Она певица. Все говорили, что их отношения довольно сложные. Но это не помешало появиться на свет малышу. Мальчика назвали довольно специфическим именем-X Æ A-Xii (Икс Эш Эй Твелв). Однако ребенок не смог удержать родителей вместе. Почти сразу после рождения сына пара разошлась, потому что у каждого из них свои приоритеты. Их отношения не были официально оформленными.



Илон Маск и Граймс на Met Gala 2019 / Фото Getty Images

Так что, у девушек со всего мира есть шанс завоевать сердце самого богатого холостяка. Стоит напомнить, что бизнесмен в прошлом году признался, что у него болезнь Аспергера.

Автор: Марта Игнат