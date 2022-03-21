Вместе к общей победе, – MELOVIN показал, как помогает сортировать гумдопомощь

Украинский певец MELOVIN превратил свою команду в координационный центр. Каждый день он помогает украинцам.

Исполнитель MELOVIN во время войны в Украине стал волонтером. В координационный центр для помощи превратилась его команда BIG HOUSE MELOVIN.

Читайте также "Я пела, а люди плакали": Ирина Федишин и Евгений Хмара выступили для беженцев во Львове

MELOVIN стал волонтером

На личной странице в инстаграме артист показал, как сортирует гуманитарную помощь. Вчера, 20 марта, он получил посылки с едой и необходимыми для жизни вещами из Европы.

Сегодня с командой сортировали полученную гуманитарную помощь из Европы! Поэтому благодарим каждого, кто в это тяжелое время с нами! Итого к общей победе!

– написал MELOVIN.

"25 день войны наш координационный центр помогает украинцам в поисках жилья, необходимых вещей, пищевых продуктов, необходимых контактов и оказывает любую прямую помощь нуждающимся", – добавил певец.

MELOVIN сортирует гуманитарную помощь:

Заметим, что война напрямую затронула MELOVIN. Он признался, что уже потерял двух близких людей, поэтому сейчас делает все, чтобы помочь другим. Сейчас артист находится во Львовской области.

Там MELOVIN также записал новую песню и клип на нее "Не зволікай". Он подчеркнул, что сейчас не следует падать духом.