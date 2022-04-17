Рамина назвала Регину Тодоренко приспособленкой, а ее мужа – "хамлом и наркоманом"
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Блоггерша Рамина Эсхакзай жестко высказалась о Регине Тодоренко. Звезда назвала ее приспособленкой, а Влада Топалова – "хамом и наркоманом".
Певица и ведущая Украины Регина Тодоренко продолжает молчать о войне в Украине. Такая позиция вызвала возмущение и у Рамины Эсхакзай.
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Рамина о Тодоренко
Блогерко отметила, что Регина Тодоренко долгое время работала с пиарщицей Екатериной, которая 20 дней искала маму, которая была в Мариуполе. Но, похоже, это не очень смущало Регину.
"Есть такие люди хитрые, приспособленцы. Регина довольно долгое время работала с пиарщицей, которую звать Екатериной, ее мать была в Мариуполе. Катя выставляла пост, о том, что ищет свою маму, 20 дней она ее искала. Уже нашла, но их дома уже нет. И Регина, наверное, знала, что Катя из Мариуполя. Это человек, который помогал Регине стать известным", – сказала Рамина.
Я понимаю, очень классная отмазка, что у тебя мужчина – Влад Топалов. Я скажу так: Влад Топалов – хамло и наркоман. Такой выбор сделала Регина Тодоренко. Это человек, который ничего не понимает и будет потом прикрываться тем, что была беременна,
– отметила Эсхакзай.
Также блогерша напомнила, что Тодоренко получает средства от российского канала "Пятница" и "Первого": "Она думает о своей заднице. Та Регина, которая была искренней одесситкой, ее уже нет".