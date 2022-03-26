Рамина Эсхакзай уехала в Европу: где находится ее жених во время войны

Ютуб-блогерша Рамина Эсхакзай сейчас вместе с мамой и сестрой находится в Европе. Жених девушки – Евгений Пронин остался в Киеве, где вступил в ряды территориальной обороны.

Рамина помолвлена ​​с известным адвокатом. Сейчас она находится за границей, а он – в Киеве, защищает столицу от оккупантов.

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Рамина Эсхакзай о женихе

Рамина подчеркнула, что Евгений никуда не ехал, он в Киеве, в терробороне. Она отметила, что у нее даже мысленно не было, чтобы жених во время войны куда-то уезжал, тем более в Европу. Пока в стране война, она должна быть на месте и становиться на защиту государства.

Я пыталась у себя в голове смоделировать ситуацию, какой была бы моя реакция, если бы Евгений изъявил желание уехать. Я даже пишу и неприятно, разочаровалась бы в нем как в человеке. Горжусь тем, что он в Киеве и активно выполняет все задачи!

– написала Рамина.

Также Эсхакзай опубликовала фото любимого, которое он совершил во время пребывания на дежурстве.



Невесты Рамины Эсхакзай в терробороне / Фото из инстаграмма Рамины Эсхакзай

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Текст публикации Рамины Эсхакзай:

Вы спрашиваете: "Где Женя? Он тоже уехал с тобой?". Нет, он в Киеве, в Терробороне. Никуда не уехал.

И вы знаете, у меня в голове даже мысли не было, чтобы мой жених во время войны куда-то ехал, тем более в Европу. В стране – война. Он должен быть в стране.

Я пыталась у себя в голове смоделировать ситуацию, как бы отреагировала, если бы Евгений изъявил желание уехать. Я даже пишу и неприятно, разочаровалась бы в нем как в человеке.

Я горжусь тем, что он в Киеве и активно выполняет все задания!