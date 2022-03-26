Раміна заручена з відомим адвокатом. Зараз вона перебуває за кордоном, а він – в Києві, захищає столицю від окупантів.

Важливо Андрій Хливнюк з "Бумбоксу" потрапив під мінометний обстріл окупантів: фото пораненого співака

Раміна Есхакзай про нареченого

Раміна наголосила, що Євген нікуди не їхав, він в Києві, у теробороні. Вона зазначила, що в неї навіть у думках не було, щоб наречений під час війни кудись їхав, тим більше в Європу. Поки в країні війна, він повинен бути на місці та ставати на захист держави.

Я намагалася у себе в голові змоделювати ситуацію, якою була б моя реакція, якби Євген виявив бажання поїхати. Я навіть пишу й неприємно, розчарувалася б у ньому, як в людині. Пишаюся тим, що він в Києві та активно виповнює всі завдання!

– написала Раміна.

Також Есхакзай опублікувала фото коханого, яке він зробив під час перебування на чергуванні.



Наречений Раміни Есхакзай у теробороні / Фото з інстаграму Раміни Есхакзай

Зверніть увагу Оборонятимуть Україну: які знаменитості міняють інструменти на зброю

Текст публікації Раміни Есхакзай:

Ви питаєте: "Де Женя? Він також поїхав з тобою?". Ні, він в Києві, в теробороні. Нікуди не поїхав.

І, ви знаєте, у мене в голові навіть думки не було, щоб мій наречений під час війни кудись їхав, тим більше в Європу. У країні війна. Він має бути в країні.

Я намагалася в себе в голові змоделювати ситуацію, як би відреагувала, якби Євген виявив бажання поїхати. Я навіть пишу і неприємно, розчарувалася б у ньому, як у людині.

Я пишаюся тим, що він у Києві й активно виконує всі завдання!