Бывший жених Рамины Эсхакзай рассказал об их разрыве: "У нас было киношное расставание"

Украинская журналистка Рамина Эсхакзай разошлась с любимым Евгением Прониным через полтора года после помолвки. Они встречались 5 лет, но позже решили быть порознь. Теперь экс-жених Рамины назвал причину их разрыва.

Украинский адвокат Евгений Пронин признался, что их расставание с Раминой Эсхакзай было очень киношным. Ранее блогерша говорила, что из-за разрыва начала работать с психологом.

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Каково было расставание Рамины с женихом

Пронин рассказал, что перед расставанием они работали с экспертом и пытались сохранить отношения. Они тогда многое проговорили, поняли, где у них совпадают или нет определенные вещи.

Поэтому мы пришли нормально к расставанию. Вообще, у нас расставание было довольно киношным – мы пошли поужинали в ресторан, кажется, обменялись какими-то подарками. Я отвез ее домой, мы обнялись и вышли на следующее утро с публикацией в Инстаграм (о разрыве, – 24 Канал),

– рассказал Евгений.

По его словам, пара даже согласовала текст, потому что не хотела сплетен и понимала, что поклонники будут писать им о разрыве.

Пронин добавил, что он и дальше общается с Раминой как друг и готов в случае необходимости ей помочь.

Смотрите комментарий Евгения о расставании с Раминой Эсхакзай: видео

Сама Рамина Эсхакзай ранее отказалась объявлять причину разрыва и заявила, что не будет давать никаких интервью на эту тему. Они с Евгением якобы разошлись не из-за измен, а как взрослые сознательные люди.

Напомним, что 19 апреля стало известно, что Рамина порвала с юристом Евгением Прониным, с которым встречалась 5 лет. Он сделал предложение девушке в мае 2021 года, но до свадьбы так и не дошло.