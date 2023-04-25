Ждет большой пласт работы: Рамина призналась, что пойдет к психологу после расставания с женихом

Блоггерша и интервьюер Рамина Эсхакзай объявила о расставании с женихом Евгением Прониным. Она призналась, что хочет изменить свою жизнь.

Неделю назад интервьюер Рамина Эсхакзай объявила о расставании с Евгением Прониным. Она обещала не давать комментарии на этот счет, но поделилась планами на будущее.

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Какие планы у Рамина после развода

Блогерша призналась, что получила много поддержки от поклонников после новости о разводе. Поэтому решила рассказать о своих планах, чтобы поддержать фанатов, кто тоже проходит через расставание.

Мой план таков: минимум на полгода – год углубиться в себя, в свои желания и цели. Поработать с психологом. Найти моменты, где я была токсична в отношениях. Искоренить те паттерны поведения, которые привели к завершению этих отношений,

– поделилась Рамина.

Интервьюер снова добавила, что хочет углубиться в себя, почувствовать свои желания и то, какого мужчину видит рядом с собой. "Эти три пункта кажусь простыми, однако за ними стоит очень большой пласт работы над собой. И я готова".



Рамина Эсхакзай / Фото с ее инстаграма

Напомним, Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин встречались 5 лет, а в 2021 году обручились на Мальдивах. Из-за полномасштабного вторжения пара сначала отложила, а затем и отменила свадьбу.

19 апреля интервьюер и адвокат объявили о разводе. Рамина заверила, что не будет давать по этому поводу комментариев и не будет выносить грязное белье.

"Последние пять лет были точно лучшими и успешными в нашей жизни. Мы завершаем наши отношения с уважением и поддержкой друг друга. В наших отношениях не было обманов, измен или физических издевательств".