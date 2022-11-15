В конце марта так называемый российский "оппозиционер" и блогер Максим Кац в интервью Рамине Эсхакзай заявил, что не считает виновными в войне тех, кто не сверг путинский режим. Блоггерша ответила, что почувствовала после этих слов.

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Рамина об интервью с Кацом

По словам украинской ютуб-блогерки, ее моральное состояние во время интервью с Максимом Кацом было не лучшим – тогда она только что выехала из Украины.

Ничего (не почувствовала – Showbiz 24). Я снимала интервью с Кацом, когда эвакуировалась из Киева 20 марта – с мамой, сестрой. И мы за 2 кажется дня доехали в Румынию и я договорилась об интервью с Кацом. И вот мы нашли квартиру, в которой мы будем ночевать. И вот это интервью, вопросы к которому были написаны за вечер. Это состояние, когда я еще не отошла, передо мной Кац. Ну я схавала все, что он мне сказал и потом отгребла от украинцев,

– ответила Рамина.

Звезда призналась, что не согласна со словами россиянина, однако не могла ему противоречить из-за психологического состояния. Она добавила, что была как "обнаженная струна", потому что не ожидала такой измены от друзей и тех, на кого она равнялась.

"Для меня то, что произошло – личная травма. Выходит, что дружил с людьми и очень ошибался. Это те люди, которые в самый сложный для тебя момент – просто от тебя отвернулись. Те люди, с которых ты брал пример. По-хорошему мне нужно вообще перечеркнуть прошлое и родиться заново".

Я не согласна с Кацом. Я считаю, что все россияне должны понести самое суровое наказание, которое только можно. Они стояли и наблюдали за тем, как убивают людей. Они продолжают ходить в кафе, платить налоги и делать вид, что ничего не происходит,

– отметила Рамина.

Эсхакзай добавила, что чувствует ответственность за то, что не возразила Кацу. "Я не знаю, что с ним случилось. Так ли он был, и я не замечала".

Почему Кац украинцам не друг