Множество уголовных дел, – Рамина шокировала деталями о мужчине, который ей угрожал в Киеве
Источник:"Завтрак с 1+1"
Рамина Эсхакзай нарушила правила парковки в Киеве. За это блоггерша заплатила штраф. В это же время журналистка поскандалила с мужчиной под хмельком, который угрожал ей пистолетом. Теперь Рамина шокировала подробностями об обидчике.
Эсхакзай призналась, что на этого мужчину открыт ряд уголовных дел. Видео, как Рамина скандалила с мужчиной на Подоле, – можно просмотреть в нашей статье.
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Журналистка ошеломила новыми подробностями об Игоре Козике, который с пистолетом ей угрожал.
Оказалось, что на обидчика Рамины открыт ряд уголовных дел и ни одно из них не было доведено до конца. Блогер считает, что в этом деле присутствует коррупционная составляющая.
Вы видели, что этот человек был с оружием. Он унижал мою честь и достоинство. Я об этом написала заявление в полицию. Этот мужчина – Козик Игорь Александрович 1979 года рождения. По нему открыт ряд уголовных дел и ни одно дело не доведено до конца,
– заявила Эсхакзай.
По ее словам, в 2021 году вместе с другими лицами он нанес телесные повреждения мужчине. Кроме того, у него задолженность по алиментам 300 тысяч гривен. "Его лишили разрешения на оружие, но он продолжает противозаконно носить ее с собой", – подчеркнула Рамина.
Она также добавила, что отец этого мужчины – спортсмен и очень помогает Украине. Он нанял ему нормального адвоката, поэтому Козик ни разу не сидел в тюрьме и не понес наказание.
"Против него даже есть уголовное нарушение за разбой. А сейчас в суде находится дело и должны дать постановление на объявление в розыск", – подытожила журналистка.
Что известно об этом инциденте: коротко
- 1 июня во время воздушной тревоги машину Рамины Эсхакзай начали эвакуировать. Хотя, по новым правилам военного времени, не имеют права этого делать. Вместо этого инспектор может осуществить проверку припаркованных авто только через 20 минут после отбоя.
- Рамина поделилась, что подошла к эвакуатору, чтобы разобраться в ситуации, заплатить штраф и забрать свою машину. Как вдруг к ней подошел нетрезвый вооруженный мужчина, который начал грубить, использовал нецензурную лексику и угрожал ей.