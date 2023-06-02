Множество уголовных дел, – Рамина шокировала деталями о мужчине, который ей угрожал в Киеве

Рамина Эсхакзай нарушила правила парковки в Киеве. За это блоггерша заплатила штраф. В это же время журналистка поскандалила с мужчиной под хмельком, который угрожал ей пистолетом. Теперь Рамина шокировала подробностями об обидчике.

Эсхакзай призналась, что на этого мужчину открыт ряд уголовных дел. Видео, как Рамина скандалила с мужчиной на Подоле, – можно просмотреть в нашей статье.

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Журналистка ошеломила новыми подробностями об Игоре Козике, который с пистолетом ей угрожал.

Оказалось, что на обидчика Рамины открыт ряд уголовных дел и ни одно из них не было доведено до конца. Блогер считает, что в этом деле присутствует коррупционная составляющая.

Вы видели, что этот человек был с оружием. Он унижал мою честь и достоинство. Я об этом написала заявление в полицию. Этот мужчина – Козик Игорь Александрович 1979 года рождения. По нему открыт ряд уголовных дел и ни одно дело не доведено до конца,

– заявила Эсхакзай.

По ее словам, в 2021 году вместе с другими лицами он нанес телесные повреждения мужчине. Кроме того, у него задолженность по алиментам 300 тысяч гривен. "Его лишили разрешения на оружие, но он продолжает противозаконно носить ее с собой", – подчеркнула Рамина.

Она также добавила, что отец этого мужчины – спортсмен и очень помогает Украине. Он нанял ему нормального адвоката, поэтому Козик ни разу не сидел в тюрьме и не понес наказание.

"Против него даже есть уголовное нарушение за разбой. А сейчас в суде находится дело и должны дать постановление на объявление в розыск", – подытожила журналистка.

Что известно об этом инциденте: коротко