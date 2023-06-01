Инцидент на видео сняла кума Рамины Эсхакзай. По ее словам, авто эвакуировали во время воздушной тревоги, когда они "шли к укрытию, но хотели положить вещи в машину". Интервьюер признала, что припарковалась очень близко к пешеходной зоне и согласилась оплатить штраф, однако поскандалила с мужчиной на Maserati, который стал свидетелем событий.

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Рамине грубо нахамили в центре Киева

Он с товарищами вмешался в ситуацию, представился Игорем Князем и упрекнул: "Вы правила знаете, машину как ставите?" Рамина назвала его "бухим чуваком утром", а тот нахамил в ответ: "Бухая ты, слушай, рот закрой, бухая. Сейчас на штрафмайдан заберут и все. У меня могут пос*с*ть только, поняла? Ты можешь мне пос*с*ть".

Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских",

– прокомментировала Рамина.

В подписи она также добавила, что с ней все хорошо, и заверила, что уплатила штраф в приложении "Киев цифровой".

В инстаграм-сторис Рамина попросила идентифицировать мужчину, чтобы тот "сбросил щедрый донат на ВСУ". В комментариях поддержали ютуб-блогершу: