Инцидент на видео сняла кума Рамины Эсхакзай. По ее словам, авто эвакуировали во время воздушной тревоги, когда они "шли к укрытию, но хотели положить вещи в машину". Интервьюер признала, что припарковалась очень близко к пешеходной зоне и согласилась оплатить штраф, однако поскандалила с мужчиной на Maserati, который стал свидетелем событий.
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Рамине грубо нахамили в центре Киева
Он с товарищами вмешался в ситуацию, представился Игорем Князем и упрекнул: "Вы правила знаете, машину как ставите?" Рамина назвала его "бухим чуваком утром", а тот нахамил в ответ: "Бухая ты, слушай, рот закрой, бухая. Сейчас на штрафмайдан заберут и все. У меня могут пос*с*ть только, поняла? Ты можешь мне пос*с*ть".
Во время воздушной тревоги забирают мою машину, а это бухое чудо пытается самоутвердиться. Противно. Пока одни отдают жизнь, другие ведут себя в лучших традициях "новых русских",
– прокомментировала Рамина.
В подписи она также добавила, что с ней все хорошо, и заверила, что уплатила штраф в приложении "Киев цифровой".
В инстаграм-сторис Рамина попросила идентифицировать мужчину, чтобы тот "сбросил щедрый донат на ВСУ". В комментариях поддержали ютуб-блогершу:
- "К сожалению, далеко не все мужчины – мужчины";
- "Есть впечатление, что сейчас на войне гибнет цвет нации, а быдло просто "цветет и пахнет" на улицах города. Так разговаривать с женщиной – это дно";
- "И так всегда. Лучшие отдают жизнь, а вот такой мусор остается жить";
- "Подайте на него в суд за оскорбление чести и достоинства. Видео доказательство есть";
- "Прекрасно, что выставляете, пусть город знает "героев". Фу. Но отвратительно и смотреть, и слушать";
- "Тот же случай, когда от "мужчины" только пол. А так – гадкое недопонимание".