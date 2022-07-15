ROXOLANA рассказала, как погиб ее звукорежиссер и где была сама в момент удара по Виннице

Из-за ракетного удара по Виннице пострадала команда певицы ROXOLANA, которая за несколько минут до обстрела припарковалась на центральной площади города. Ее молодой звукорежиссер погиб в скорой, а она сама чудом спаслась.

Во время ракетных обстрелов Винницы 14 июля пострадали многие члены команды певицы ROXOLANA (настоящее имя – Роксолана Сирота). Двое ребят – Андрей и Евгений – были в тяжелом состоянии, другие отделались более легкими ранениями. К сожалению, Евгения спасти не удалось.

Важно Из-за ракетного удара в Виннице член команды певицы Roxolana погиб: еще один борется за жизнь

Как погиб звукорежиссер ROXOLANA

"Техническая часть команды – звук, свет – не ночевала в Виннице. Они ехали со Староконстантинова с самого утра. Они приехали в Винницу, только припарковали машину в центре возле площади. Кто-то вышел из машины, кто-то еще был в машине. Буквально в эти секунды начались обстрелы, там было три ракеты. Ребята разбежались – судьба так свела, что кто-то отпрыгнул в одну сторону и спасся, кто-то в другую и не спасся", – рассказала ROXOLANA.

Я вообще не знаю, как они все выжили, потому что воронка была в семи шагах от них всех,

– призналась певица.

К сожалению, 25-летний звукорежиссер Евгений Коваленко был одним из тех, кто скакнул не в ту сторону. Он получил тяжелые ранения и умер в скорой. "Так получилось, что Женя, к сожалению, умер. Его еще пытались спасти, но в катере скорой помощи у него остановилось сердце", – поделилась ROXOLANA.

Женя был человеком очень-очень светлым, очень честным. Ты знаешь, что этот человек никогда тебе не скажет ни плохого слова, ничего. Очень теплый, и всегда он отзывался на все абсолютно просьбы. Он был очень молод – 25 лет, это только старт. За это очень досадно,

– подчеркнула артистка.

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Где в момент удара была сама ROXOLANA

Из-за ракетного удара по Виннице сильно пострадал еще один мужчина из команды ROXOLANA – Андрей. У него очень тяжелая травма позвоночника, он в реанимации, но к утру 15 июля якобы пришел в сознание."Он уже пришел в сознание, сегодня утром нам сказали. Продолжают лечение, но он находится в сложном состоянии", – поделилась звезда.

Артистка вместе с менеджментом приехала в Винницу вечером 13 июля, за день до трагедии. Они остановились в отеле в центре города и готовились к саундчеку, когда россия ударила по площади.

Мы на тот момент были в отеле совсем рядом. Я думаю, это было где-то метров 900-800,

– рассказала ROXOLANA.

Она отменила все последующие концерты в рамках благотворительного тура "Тримайся" – в Хмельницком, Тернополе, Житомире, ведь будет заниматься похоронами Евгения, реабилитацией Андрея и других членов команды, которых "порезало сильно".