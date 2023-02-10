Россия выпустила по Украине 71 ракету, но ПВО 10 декабря сработало фантастически – уничтожена 61 вражеская ракета и 5 дронов-камикадзе. Маша Ефросинина, супруги Решетники, Даша Квиткова, Светлана Тарабарова, Леся Никитюк провели это утро с верой в ВСУ.

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Григорий и Кристина Решетники

Несмотря на воздушную тревогу Кристина Решетник отвела старших сыновей в школу, а с младшим спустилась на паркинг. "Очередное очень сложное утро для всех украинцев. Дети наши учатся в укрытии. Сашуня спит с нами в подвале. Очень сложно на самом деле с детьми, но надо держаться, оптимизма должно быть достаточно. Его у нас действительно очень много, потому что весна уже близко. Мы верим в ВСУ, мы верим в ПВО и знаем, что они точно будут нас охранять", – рассказала жена ведущего "Холостяка".

Нам кажется, самые сложные, тяжелые времена позади. Скоро весна, скоро наша победа. Держимся, боремся, помогаем и верим в Вооруженные Силы Украины,

– добавил Григорий Решетник.

Даша Квиткова

Утро не доброе. Встречала сегодня невероятный рассвет. Небо будто что-то знало. Друзья, надеюсь, вы в безопасности. Пока эти с*ки пускают ракеты, я предлагаю вам задонатить нашим ребятам,

– посоветовала блогерша, которая только вернулась из Мальдив.

Даша Квиткова о массированной ракетной атаке по Украине 10 февраля / Фото со сторис

Светлана Тарабарова

"Фух, мы дождались конца тревоги и отправились на свежий воздух. Вы как?" – спросила беременная певица у почти 600-тысячной аудитории, когда вышла на прогулку с дочерью Машенькой.

Жить, несмотря ни на что, улыбаться, искать выход, быть сильными – это и есть любовь. Я так чувствую,

– добавила Светлана Тарабарова под песню "Заспокой мене", которую написала с надеждой, что вторжения не будет.

Светлана Тарабарова о массированной ракетной атаке по Украине 10 февраля / Фото со сторис

Слава Демин

Ведущему из-за массированной ракетки атаки по Украине пришлось несколько отложить запись интервью. "Рабочий офис до конца тревоги", – подписал Демин фото с паркинга, но после отбоя на съемку все же отправился.

Слава Демин о массированной ракетной атаке по Украине 10 февраля / Фото со сторис

Маша Ефросинина

Только на днях Маша Ефросинина делилась, что собиралась с командой своего фонда в подвале: "В Киеве появились очень крутые залы для коворкинга, расположенные в подвальных помещениях. Вчера количество тревог не помешало нашей работе". Утром 10 февраля она вышла в инстаграм-сторис, чтобы отреагировать на очередные ракетные обстрелы России и похвастаться, какой макияж сделала, пока "русня беснуется".

Маша Ефросинина о массированной ракетной атаке по Украине 10 февраля / Фото со сторис

Маша Ефросинина о массированной ракетной атаке по Украине 10 февраля / Фото со сторис

Леся Никитюк

"Совсем недоброе утро в Хмельницком и по всей Украине", – написала Леся Никитюк, которая только 9 февраля приехала к родителям из Киева.

Леся Никитюк о массированной ракетной атаке по Украине 10 февраля / Фото со сторис