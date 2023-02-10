Росія випустила по Україні 71 ракету, але ППО 10 грудня спрацювала фантастично – знищено 61 ворожу ракету та 5 дронів-камікадзе. Маша Єфросиніна, подружжя Решетників, Даша Квіткова, Світлана Тарабарова, Леся Нікітюк провели цей ранок з вірою в ЗСУ.

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Григорій і Христина Решетники

Попри повітряну тривогу Христина Решетник відвела старших синів у школу, тоді як з молодшим спустилася на паркінг. "Черговий дуже складний ранок для всіх українців. Діти наші вчаться в укритті. Сашуня спить з нами в підвалі. Дуже складно насправді з дітками, але треба триматися, оптимізму має бути вдосталь. Його у нас дійсно дуже багато, тому що весна вже близько. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в ППО і знаємо, що вони точно нас охоронятимуть", – розповіла дружина ведучого "Холостяка".

Нам здається, найскладніші, найважчі часи позаду. Скоро весна, скоро наша перемога. Тримаймося, борімося, допомагаймо й віримо у Збройні Сили України,

– додав Григорій Решетник.

Даша Квіткова

Ранок не добрий. Зустрічала сьогодні неймовірний світанок. Небо ніби щось знало. Друзі, сподіваюся, ви в безпеці. Поки ці с*ки пускають ракети, я пропоную вам задонатити нашим хлопцям,

– порадила блогерка, яка тільки повернулася з Мальдів.

Даша Квіткова про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс

Світлана Тарабарова

"Фух, ми дочекалися кінця тривоги і вирушили на свіже повітря. Ви як?" – запитала вагітна співачка у майже 600-тисячної аудиторії, коли вийшла на прогулянку з донькою Марійкою.

Жити, незважаючи ні на що, посміхатися, шукати вихід, бути сильними – це і є любов. Я так відчуваю,

– додала Світлана Тарабарова під пісню "Заспокой мене", яку написала з надією, що вторгнення не відбудеться.

Світлана Тарабарова про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс

Слава Дьомін

Ведучому через масовану ракетку атаку по Україні довелося дещо відкласти запис інтерв'ю. "Робочий офіс до кінця тривоги", – підписав Дьомін фото з паркінгу, але після відбою на зйомку все ж вирушив.

Слава Дьомін про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс

Маша Єфросиніна

Тільки днями Маша Єфросиніна ділилася, що збиралася з командою свого фонду в підвалі: "У Києві з'явилися дуже круті зали для коворкінгу, розташовані в підвальних приміщеннях. Вчора кількість тривог не завадила нашій роботі". Вранці 10 лютого вона вийшла в інстаграм-сторіс, щоб відреагувати на черговий ракетний обстріл Росії та похвалитися, який макіяж зробила, поки "русня біснується".

Маша Єфросиніна про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс

Маша Єфросиніна про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс

Леся Нікітюк

"Зовсім недобрий ранок у Хмельницькому й по всій Україні", – написала Леся Нікітюк, яка лише 9 лютого приїхала до батьків з Києва.

Леся Нікітюк про масовану ракетну атаку по Україні 10 лютого / Фото зі сторіс