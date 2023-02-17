Райан Рейнольдс рассказал о жизни после рождения четвертого ребенка: "Настоящий зоопарк"

Известный голливудский актер Райан Рейнольдс и его жена Блейк Лайвли на днях в четвертый раз стали родителями. Звезда "Дедпула" признается, что в их доме теперь происходит "настоящий зоопарк".

В то же время Рейнольдс подчеркнул, что их семья готовилась к пополнению, поэтому прекрасно справляется с новыми вызовами. Интересно, что звездные родители до сих пор держат в секрете пол новорожденного малыша.

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Теперь в доме кинозвезд, кроме 8-летней Джеймс, 6-летней Инес и 3-летней Бетти, шум наводит четвертый малыш.

Рейнольдс признался, что его жена Лайвли быстро адаптировалась к роли многодетной мамы. Пара сейчас "очень взволнована" появлением еще одного ребенка, однако они этого очень ждали.

Мы бы не делали это четырежды, если бы нам это не нравилось. У нас все отлично. На самом деле все фантастически… Если бы мы до сих пор не разбирались в этом, я думаю, у нас были бы большие неприятности. Но здесь настоящий зоопарк,

– прокомментировал актер.

Добавим, что в сентябре 2022 года Блейк Лайвли стала спикером на 10-м женском саммите Forbes Power. Именно с этого времени начали ходить слухи о ее беременности.



Уже через неделю после этого Блейк в новом состоянии у ее дома. караулило 11 папоротников, на что она пожаловалась в сети Актриса резко попросила их "оставить в покое", ведь незнакомые мужчины пугали детей. Затем Лайвли поделилась серией беременных фото.