Джамала поразила стилем в блестящих штанах и кофте: роскошные фото
Популярная украинская певица Джамала показала серию фото после насыщенного дня. Попутно она похвасталась стильным образом в блестящих черных брюках и кофточке.
Источник:инстаграм Джамалы
Джамала является одной из тех украинских певиц, которые почти ежедневно демонстрируют стильные сочетания одежды и покоряют поклонников.
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Образ Джамалы
Знаменитость опубликовала серию новых фото. Она позировала перед камерой в музее аксессуаров и ювелирного искусства Gara. Фотографии вышли невероятно эпатажными, а образ Джамалы удачно это подчеркивал.
Певица предстала перед объективом в черной обтягивающей кофточке и асимметричных блестящих клешованых брюках с блестками. Наряд звезда объединила с черными ботинками на массивной подошве.
Стильный аутфит Джамала дополнила белой сумочкой в виде маленького синтезатора. Короткие волосы она распустила и выпрямила, а на лице сделала легкий макияж. Артистка подчеркнула глаза черными стрелками и накрасила губы нюдовой помадой.
Сначала крутая репетиция шоу, о котором я еще не могу рассказать, потом новая сумка и много украшений Van Cleef & Arpels. Такой сегодня день,
– поделилась Джамала под фото.
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