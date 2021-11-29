Работу Дома ученых приостановили, у Залиско разговор с полицией: подробности "голодной тусы"
Источник:24 канал
Из-за шумной вечеринки блогеров приостановили работу Дома ученых во Львове, а у именинника Александра Залиско был разговор с полицией относительно откровенного празднования в день памяти жертв Голодомора.
Первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко сообщил, что сейчас приостановили работу Дома Ученых.
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"Провели комиссию ТЭБ и ЧС. За нарушение карантинных требований комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение приостановить хозяйственную деятельность Дома ученых Львовской областной организации профсоюза работников образования и науки Украины", – написал Москаленко в публикации.
Обратите внимание! С 30 октября Львов находится в красной зоне. Это означает, что запрещено проводить массовые мероприятия (кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей). У гостей вечеринки Александра Залиско якобы были сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, однако даже их наличие не позволяет проводить такие шумные вечеринки.
Разговор Залиско с полицией
В инстаграм-сториз блогер сообщил, что у него был телефонный разговор относительно празднования с полицией. Деталей диалога не рассказал, лишь отметил, что всем поделится позже.
Залиско о допросе в полиции / Скриншот инстаграм-сториз блогера
Александр извинился перед теми, кого обидел: "Прошу прощения у тех людей, чьи чувства задел. Но только у этих людей. Это не касается людей, которые "пришли на шум".
Комментарий директора Музея Голодомора
Редакция Showbiz 24 обратилась за комментарием относительно этой ситуации к директору Музея Голодомора – Олесе Стасюк.
"Каждый год мы напоминаем, что в четвертую субботу ноября – День памяти жертв голодоморов. Для того, чтобы не было подобных случаев, как с этой вечеринкой, стоит утвердить этот день указом президента, как день траура. Чтобы не было развлекательных программ на телевидении, чтобы спустили флаги, чтобы все знали, что это траурный день. А все мероприятия были направлены лишь на чествование памяти жертв Голодомора. Тогда проблем не будет", – прокомментировала госпожа Олеся.
Конечно, можно отпраздновать дома, в кругу близких людей. Но если празднование публичное, о нем знает общественность, то это пренебрежение над памятью, над теми, кто вспоминает об убитых голодом. Поэтому общество возмущается,
– добавила Олеся Стасюк.
Бренды отказываются от сотрудничества с блогерами
После "голодной тусы" украинские компании отказываются от сотрудничества с блогерами, которые присутствовали на пошлой вечеринке в День памяти жертв Голодомора.
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- Бренд мужской одежды ANDREAS MOSKIN заявил, что официально расторгает рекламные контракты: "Официально! ANDREAS MOSKIN прекращает сотрудничество со всеми элитными блогерами, которые в этот день были на этой вечеринке".
Позиция бренда ANDREAS MOSKIN / Скриншот инстаграм-сториз бренда
- Сеть супермаркетов METRO также объявила о разрыве рекламных контрактов: "Мы в "METRO Украина" искренне разделяем боль украинского народа и с большим уважением относимся к памяти жертв Голодомора. Именно поэтому, компания "METRO Украина" считает неприемлемым для себя продолжать сотрудничество с блогерами Александром Залиско, Александрой Пустовит, Натальей Литвин, Александром Куровским, Дарьей Записочной, Татьяной Самбурской и ведущим Владимиром Остапчуком".