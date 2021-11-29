Работу Дома ученых приостановили, у Залиско разговор с полицией: подробности "голодной тусы"

Обратите внимание! С 30 октября Львов находится в красной зоне. Это означает, что запрещено проводить массовые мероприятия (кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей). У гостей вечеринки Александра Залиско якобы были сертификаты о вакцинации или ПЦР-тесты, однако даже их наличие не позволяет проводить такие шумные вечеринки.

Разговор Залиско с полицией

В инстаграм-сториз блогер сообщил, что у него был телефонный разговор относительно празднования с полицией. Деталей диалога не рассказал, лишь отметил, что всем поделится позже.

Залиско о допросе в полиции / Скриншот инстаграм-сториз блогера

Александр извинился перед теми, кого обидел: "Прошу прощения у тех людей, чьи чувства задел. Но только у этих людей. Это не касается людей, которые "пришли на шум".

Комментарий директора Музея Голодомора

Редакция Showbiz 24 обратилась за комментарием относительно этой ситуации к директору Музея Голодомора – Олесе Стасюк.

"Каждый год мы напоминаем, что в четвертую субботу ноября – День памяти жертв голодоморов. Для того, чтобы не было подобных случаев, как с этой вечеринкой, стоит утвердить этот день указом президента, как день траура. Чтобы не было развлекательных программ на телевидении, чтобы спустили флаги, чтобы все знали, что это траурный день. А все мероприятия были направлены лишь на чествование памяти жертв Голодомора. Тогда проблем не будет", – прокомментировала госпожа Олеся.