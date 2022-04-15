Данилко клеймили в России за слова "лаша тумбай" в конкурсной песне, поскольку россияне думали, что он поет "раша гудбай". Муж говорит, что пытался объяснить, что это только игра слов, однако его никто не слушал.

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Как на Верку Сердючку наслали шаманов

Российский "Первый канал" во главе с Константином Эрнстом привлек шаманов, чтобы Данилко плохо выступил на конкурсе.

Я почувствовал, когда на меня на Евровидении заказали экстрасенсы. И в последний момент Анжела Лисица, с которой мы делали мой костюм, придумала зеркальный галстук. Именно она из-за того, что была зеркальной, отражала всю энергетику, которой шаманы – один был в зале, а второй за кулисами, пытались меня убить,

– рассказал Данилко.

На сцене Данилко забывал слова песни, не мог вдохнуть и чувствовал, что ему кто-то мешает. Об этой ситуации артист почти не рассказывал. Он не понимал, что происходит, вроде бы просто пересушили рот феном. Было сложно дышать. В финале Андрей выступил не так, как хотел, но все-таки занял почетное второе место.