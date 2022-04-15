Данилка таврували в Росії за слова "лаша тумбай" у конкурсній пісні, оскільки росіяни думали, що він співає "раша гудбай". Чоловік каже, що намагався пояснити, що це лише гра слів, однак його ніхто не слухав.

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Як на Вєрку Сердючку наслали шаманів

Російський "Перший канал" на чолі з Костянтином Ернстом залучив шаманів для того, щоб Данилко погано виступив на конкурсі.

Я відчув, коли на мене на Євробаченні замовили екстрасенсів. І в останній момент Анжела Лисиця, з якою ми робили мій костюм, вигадала дзеркальну краватку. Саме вона через те, що була дзеркальною, відбивала всю енергетику, якою ті шамани – один був у залі, а другий за лаштунками, намагалися мене вбити,

– розповів Данилко.

На сцені Данилко забував слова пісні, не міг вдихнути та відчував, що йому хтось заважає. Про цю ситуацію артист майже не розповідав. Він не розумів, що відбувається, начебто просто пересушили рот феном. Було складно дихати. У фіналі Андрій виступив не так, як хотів, але все-таки посів почесне друге місце.

Вєрка Сердючка на Євробаченні-2007: дивіться відео онлайн