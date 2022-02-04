Сейчас танцовщица находится на гастролях. Екатерина уже выступила во Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске. Пока на Западной Украине царит настоящая зима, звезда сделала несколько атмосферных кадров.

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Зимний look Екатерины Повар

Фото и видео повар сделал ее муж Александр Стоянов. Прима-балерина предстала перед камерой в длинном белом пуховике. Видно, что под ним была черная кофта с капюшоном. На плече у знаменитости видим светло-коричневую сумку от элитного бренда Louis Vuitton.

Волосы звезда вложила в локоны, а на лицо не наносила косметику. Перед выступлением Екатерина отдыхала без макияжа. Хотя на улице было холодно и снежно, но и солнечно. Поэтому Кухар довершила аутфит большими солнцезащитными очками. В руках она держала много цветов, которые получила от поклонников.

"Вокруг снег, но в душе весна", – подписала снимки Повар.

Для просмотра видео листайте справа:

В заснеженной местности сейчас находится Ирина Федишин. Исполнительница поехала в Карпаты, где отдыхает посреди гор, катается на лыжах, а также демонстрирует красивые образы. Певица распространила серию фото, на которых изображена в белом пуховике.