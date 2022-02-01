В последний месяц зимы Екатерина Кухар выступит в разных городах Украины. Она порадует публику балетом "Щелкунчик", который станцует вместе с мужем Александром Стояновым.

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Сценический образ Екатерины Кухар

Прима-балерина сфотографировалась в театре. Катерина предстала перед камерой в роскошном платье нежно-зеленого цвета на тонких сетчатых бретелях. Волосы звезда собрала в прическу сзади и дополнила образ оригинальным головным убором. На лице у Екатерины был насыщенный макияж с темными тенями на веках, накладными ресницами и насыщенной помадой. Со сцены он выглядит очень эффектно.

В таком образе Кухар грациозно позировала, продемонстрировав элегантность, нежность, женственность.



Екатерина Кухар в театре / Фото из инстаграма примы-балерины



Екатерина Кухар в театре / Фото из инстаграма примы-балерины

В заметке под фото балерина отметила, что 1 февраля начинается ее тур по городам Украины. Снег и мороз придадут праздничным выступлениям особую атмосферу.

Балет "Щелкунчик" можно будет посмотреть в таких городах:

Львов (1 февраля);

Ужгород (2 февраля);

Ивано-Франковск (3 февраля);

Тернополь (4 февраля);

Винница (5 февраля);

Белая Церковь (6 февраля);

Черкассы (7 февраля);

Полтава (8 февраля);

Сумы (9 февраля).

Балет "Ромео и Джульетта" Екатерина Кухар и Александр Стоянов 12 февраля станцуют в Киеве, а 14 февраля – в Одессе.