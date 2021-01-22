Испанская королева Летиция во второй раз за 2021 год покорила изысканным образом. Ее Величество прибыла на деловую встречу и продемонстрировала аутфит в длинном платье и черном пальто.

Испанская королева Летиция вслед за другими монархами вернулась к работе. Она прибыла на деловую встречу в Мадриде. Ее Величество сразу же покорила публику новым образом, сообщает 24 канал.

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В четверг, 21 января, королева Летиция посетила встречу с руководящим комитетом Fundaciоn Telefónica, которая проходила в Мадриде. Мероприятие проходило в соответствии с карантинными нормами, поэтому все его участники, а также королева, были в защитных масках.

Образ королевы Летиции

Испанская королева каждый раз поражает публику аутфитами для новых выходов. Этот раз не был исключением. Она надела темно-синее платье-футляр длины миди, которое удачно подчеркнуло стройную фигуру королевы.

Сверху Ее Величество надела короткое черное пальто на пуговицах. Элегантный наряд королева Летиция соединила с замшевыми сапогами на высоком каблуке.

Темные волосы она распустила и заложила за уши для удобства. Look испанской королевы завершил красивый макияж. Ее Величество подчеркнула глаза коричневыми и золотистыми тенями и тушью.



Королева Летиция / Фото Getty Images