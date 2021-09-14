Птушкин, Каменских и Добрынин: в Киеве наградили лучших блоггеров Украины
Источник:24 канал
Накануне состоялась церемония награждения лучших украинских блоггеров в разных категориях, организованная агентством по работе с лидерами мнений WhyNot? Enot. На мероприятие прибыли десятки звезд и блоггеров, за которых предварительно голосовала как публика, так и жюри.
Гламурное мероприятие National Bloggers Awards состоялось в отеле Fairmont Kyiv с участием звездных ведущих, певцов и инфлюенсеров. Развлекали публику дуэт TVORCHI, Наталья Могилевская и ведущий Владимир Остапчук. Кроме этого Настя Каменских выполняла роль ведущей "Светской жизни" вместо Кати Осадчей.
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Лучших блоггеров Украины определяли в трех главных соцсетях: Instagram, TikTok, а также YouTube. За несколько недель до церемонии в сети можно было проголосовать за любимого блоггера, но главную долю голосов отдали жюри агентства.
Итак, предлагаем узнать всех победителей премии:
Instagram:
Блогер года – Никита Добрынин
Блогера года – Таня Парфильева
Медиаблогер – Надя Дорофеева
Инстамама – Кристина Шаркади
Бьюти – Лиза Краснова
Z-блоггер – Пупси Кира
Развлекательный блог – Антон Скуратов
Lifestyle – Саба Мусина
Восходящая звезда – Луладжа Олеговна
Visual – Саша Чистов
Мода – Алина Френдий
Бизнес – Валерия Бородина
Еда – Евгений Клопотенко
Тревел – Антон Птушкин
Микроинфлюенсер – Марк Ливин
TikTok:
Тиктокер года – Олег Машуковский
Контент-мейкер – Настя Захандревич
Трек – Elefante – NK
Звезда – Надя Дорофеева
YouTube:
YouTube-блоггер года – Антон Птушкин
Интервьюер – Маша Ефросинина
Пародия – Четкий Паца
Шоу – "Педан может"
Тревел – Антон Птушкин
Фото с премии
Настя Каменских с Олегом Машуковским и другими / Фото из фан-аккаунта Каменских
Леся Никитюк в отеле Fairmont Kyiv / Фото с инстаграма ведущей
Блогерша года – Таня Парфильева / Фото с инстаграма блогера
Блогеры Орест Мурий и Татьяна Николенко / Фото с инстаграма блогера
Настя Каменских с наградой / Фото с инстаграма певицы
Саба Мусина / для просмотра всех фото и видео листайте вправо:
Евгений Клопотенко: