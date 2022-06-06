Прожили только 2 месяца: Цыбульская рассказала, будут ли восстанавливать жилье родителей

Оля Цыбульская в последние несколько месяцев каждый раз рассказывает, как ее родители пережили оккупацию Ирпеня. Их квартира полностью уничтожена, поэтому семья не планирует ни возвращаться туда, ни восстанавливать его.

Когда россияне оккупировали Киевщину, родители Оли Цыбульской остались жить в Ирпене. Они не покидали дом, поскольку он был совершенно новым – они успели прожить там всего 2 месяца.

Интервью полностью Не откладывайте жизнь на потом, – интервью с Олей Цыбульской об Ирпене, шоубизе и Евровидении

"Мы не знаем, как дальше быть… Мы делали 3 года ремонт в этой квартире, родители переехали к нам поближе к Киеву, чтобы нянчиться с внуками и иметь возможность больше видеться. Я была в разъездах, поэтому редко удавалось приехать. Но они прожили в этой квартире чуть больше 2 месяцев после ремонта…" – говорит Цыбульская.

Сейчас мама Оли подала все документы, необходимые для возмещения и восстановления жилья после войны, однако сейчас туда не планирует возвращаться.

Когда их эвакуировали, а потом, когда деоккупировали Ирпень, родители нашли в интернете фото дома, где было видно, что у них выбиты окна, типа стена завалена в сторону. Была надежда, что это просто-то прилетело и там вылетели стекла, но когда зашли туда, то там и живого места нет. Квартира прострелена танками насквозь, там упала крыша – это был последний этаж. Они подали все необходимые документы, все справки. Я сейчас помогаю другим людям с этим тоже разобраться. Смогут ли родители там жить – не знаю,

– говорит Цыбульская.

После того, как волонтеры с военными эвакуировали родителей из Ирпеня, мама и брат Оли уже побывали в квартире, чтобы забрать вещи. По словам певицы, возвращение в родной дом было болезненным для ее мамы.

"Мама рассказывала, что когда они вошли в квартиру, то у нее все "всплыло": как они лежали на полу без еды, без воды несколько дней, как боялись вставать, чтобы дойти до туалета. Ведь напротив их дома в парке стояли россияне. Она слышала, как бьют по дому, как тряслись стены, как "ходил" дом и звенели окна. Я не знаю, можно ли жить дальше в этом доме, поэтому увидим – пока какого-то решения у нас нет", – добавила звезда. .

Что чувствовала Цыбульская во время оккупации Ирпеня

Оля неоднократно делилась, какой ужас испытала, когда у нее не было связи с родителями. На тот момент ей показалось, что жизнь остановилась.

"Моя жизнь остановилась на 5 – 7 дней в тот момент, когда мои родители были в Ирпене в оккупации, и когда я не знала, живы ли они. Никто не знал: ни я, ни брат, потому что не было света, воды, не было связи на той территории, где была их квартира, которая сейчас разбомблена, уничтожена, они были в оккупации до последнего, и никто не мог сказать, живы ли они – туда не могли зайти ни волонтеры, ни военные. Мне кажется, я умерла, потому что у меня не было никаких эмоций, я сидела в углу, листала новости, постоянно пыталась кому-то дозвониться, что-то выяснить, прочесть какие-то телеграмм-каналы о происходящем. Это был момент остановки, окаменелости".

Интервью с Олей Цыбульской в видеоформате: видео 24 канала