"Провели экскурсию по руинам": MamaRika спела в полуразрушенном Ирпене
Источник:инстаграм MamaRika
Украинская певица MamaRika приехала в освобожденный от оккупантов Ирпень. Она пообщалась с жителями и спела для них.
Известная украинская певица MamaRika недавно вернулась в Украину. Она продолжает выступать на благотворительных мероприятиях, но на днях приехала в разрушенный россиянами Ирпень.
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MamaRika выступила в Ирпене
Исполнительница приехала на Киевщину. MamaRika осмотрела разрушенные и сгоревшие здания. Она пообщалась с жителями Ирпеня и спела им одну из последних песен "Сину".
В некоторых квартирах продолжают жить люди. Сегодня лично с ними познакомилась – провели "экскурсию" развалинами. Они фантастические – улыбаются и верят в лучшее. А главное – нуждаются в нашей помощи для восстановления своих домов,
– рассказала певица.
MamaRika призналась, что выступление было для нее очень эмоциональным, и она проплакала всю песню. Также звезда рассказала о благотворительном фотопроекте "Историческая весна". Этот проект создан для того, чтобы привлечь внимание общественности и рассказать обо всех ужасах, которые пережили женщины из-за россиян.
MamaRika в Ирпене / Фото из инстаграмма MamaRika
Заметим, Оля Цыбульская считает, что Ирпень должна стать музеем. Она не против, чтобы люди ездили в город и убеждались во всех ужасных вещах, которые там творили русские захватчики. "Пусть ездят, пусть и в нашу квартиру зайдут и увидят, кто не верит, пусть чувствуют это для того, чтобы мы в дальнейшем не подпускали этих изуверов к себе".
Кто из звезд побывал в Киевской области
- Бывшая гастролерша Светлана Лобода приехала на Киевщину, прошлась по разрушенным кварталам Ирпеня и побывала у разрушенного моста. Она пообщалась с жителями города и детьми. "Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь!" – говорила звезда.
- Перед Евровидением-2022 Kalush Orchestra выступили в Ирпене. Их концерт состоялся под открытым небом и был моральной поддержкой для жителей.
- Певица Злата Огневич вместе с волонтерами побывала в Бородянском районе. Она пообщалась с людьми, оставшимися без домов.