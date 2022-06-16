"Провели экскурсию по руинам": MamaRika спела в полуразрушенном Ирпене

Украинская певица MamaRika приехала в освобожденный от оккупантов Ирпень. Она пообщалась с жителями и спела для них.

Известная украинская певица MamaRika недавно вернулась в Украину. Она продолжает выступать на благотворительных мероприятиях, но на днях приехала в разрушенный россиянами Ирпень.

К слову Украинские новости очень токсичны, – Маша Ефросинина о том, как европейцы устали от войны

MamaRika выступила в Ирпене

Исполнительница приехала на Киевщину. MamaRika осмотрела разрушенные и сгоревшие здания. Она пообщалась с жителями Ирпеня и спела им одну из последних песен "Сину".

В некоторых квартирах продолжают жить люди. Сегодня лично с ними познакомилась – провели "экскурсию" развалинами. Они фантастические – улыбаются и верят в лучшее. А главное – нуждаются в нашей помощи для восстановления своих домов,

– рассказала певица.

MamaRika призналась, что выступление было для нее очень эмоциональным, и она проплакала всю песню. Также звезда рассказала о благотворительном фотопроекте "Историческая весна". Этот проект создан для того, чтобы привлечь внимание общественности и рассказать обо всех ужасах, которые пережили женщины из-за россиян.

MamaRika в Ирпене / Фото из инстаграмма MamaRika

Кто из звезд побывал в Киевской области

Бывшая гастролерша Светлана Лобода приехала на Киевщину, прошлась по разрушенным кварталам Ирпеня и побывала у разрушенного моста. Она пообщалась с жителями города и детьми. "Я не знаю, что должно произойти, чтобы украинцы простили все, что происходило здесь!" – говорила звезда.

Перед Евровидением-2022 Kalush Orchestra выступили в Ирпене. Их концерт состоялся под открытым небом и был моральной поддержкой для жителей.

Певица Злата Огневич вместе с волонтерами побывала в Бородянском районе. Она пообщалась с людьми, оставшимися без домов.