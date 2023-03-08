"Освобождайтесь от России": как украинские звезды поддерживают грузинский народ в протестах

В Грузии 7 марта вспыхнули массовые протесты из-за скандального законопроекта об "иноагентах". Митингующие вышли на улицы Тбилиси, где против них применили слезоточивый газ и водометы. Украинские звезды выразили поддержку и солидарность с народом Грузии.

Известные украинцы выступили на стороне протестующих. 24 Канал собрал реакции знаменитостей, которые не остались в стороне событий в Грузии.

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Почему в Грузии вспыхнули протесты

Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданном в традициях российской пропаганды.

Людей возмутили подобные действия власти. Они 7 марта вышли под парламент и скандировали "россияне" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ. Впоследствии силовики использовали водометы и перечные спреи. Затем спецназ начал оттеснять митингующих и впоследствии полностью зачистил площадь Шота Руставели.

Теперь президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заявила, что наложит вето на скандальный законопроект об иноагентах.

Как звезды поддерживают грузинский народ

Украинские знаменитости не остались в стороне от этих событий и выразили солидарность грузинскому народу.

Надя Дорофеева

Певица опубликовала в Инстаграм-сториссе видео, где показала события в Грузии. Она также рассказала подробности протеста своим подписчикам.

"Просто сейчас в Грузии проходит акция протестов из-за утверждения парламентом законопроекта об "иноагентах", – написала Дорофеева.



Дорофеева поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Ольга Сумская

Актриса в своем Инстаграмме также опубликовала видео и фото, где показывала, что происходит в Грузии. Знаменитость к публикациям добавляла хештеги с надписью на разных языках "Грузия" и "свобода".



Сумская поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Наталья Могилевская

Артистка опубликовала в Instagram сообщение на грузинском и на украинском языке. Она призвала грузин держаться и отметила, что свобода победит.

"Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь! Свобода победит!" – отметила Могилевская.

Юрий Горбунов

В своем блоге продюсер и ведущий опубликовал видео с ситуацией в Грузии, чтобы его подписчики тоже знали, что происходит. "Грузия! 7 марта", – обратил внимание Горбунов.



Горбунов поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Екатерина Осадчая

Ведущая также обратилась к подписчикам на двух языках – грузинском и украинском. Осадчая поддержала грузин и отметила, что нация не должна становиться на колени.

"Грузия! Нация не встает на колени!", – отметила ведущая.



Осадчая поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Алан Бадоев

Звездный режиссер и продюсер также принял участие в поддержке грузин. Он написал, что народу нужно сражаться за свою свободу.

Также Алан Бадоев обнародовал послание от грузин к русским, написав, что весь мир имеет общего врага.



Бадоев поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Ермак

Украинский музыкант тоже выразил поддержку грузинскому народу. Он посоветовал людям сразиться за свою свободу увереннее. "Иначе первыми убьют вас", – написал Ярмак.



Ярмак поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Олеся Бацман

Известная журналистка обратилась к грузинам и пожелала им освободиться от российского влияния. Кроме того, она советует освободить из тюрьмы экспрезидента Михеила Саакашвили.

"Тбилиси, наконец! Освобождайтесь от России и увольняйте Саакашвили", – написала Бацман.

Миша Романова

Исполнительница в соцсети отметила, что украинцы поддерживают грузин. "Грузия, мы с вами!" – лаконично написала артистка.



Романова поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Алина Шаманская

Ведущая написала, что ее сердце сейчас рядом с сильными и мужественными гражданами Грузии.

"Я поддерживаю сильных людей Грузии. Смелый грузинский народ вышел на улицы", – написала Алина.



Шаманская поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис

Интересно, что на митингах не обошлось и без украинских возгласов. В частности, протестующие скандировали "Путин х***о" и "российский военный корабль иди...". В соцсетях это уже назвали "приветствием Путину".