"Освобождайтесь от России": как украинские звезды поддерживают грузинский народ в протестах
В Грузии 7 марта вспыхнули массовые протесты из-за скандального законопроекта об "иноагентах". Митингующие вышли на улицы Тбилиси, где против них применили слезоточивый газ и водометы. Украинские звезды выразили поддержку и солидарность с народом Грузии.
Известные украинцы выступили на стороне протестующих. 24 Канал собрал реакции знаменитостей, которые не остались в стороне событий в Грузии.
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Почему в Грузии вспыхнули протесты
- Грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданном в традициях российской пропаганды.
- Людей возмутили подобные действия власти. Они 7 марта вышли под парламент и скандировали "россияне" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ. Впоследствии силовики использовали водометы и перечные спреи. Затем спецназ начал оттеснять митингующих и впоследствии полностью зачистил площадь Шота Руставели.
- Теперь президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих. Она заявила, что наложит вето на скандальный законопроект об иноагентах.
Как звезды поддерживают грузинский народ
Украинские знаменитости не остались в стороне от этих событий и выразили солидарность грузинскому народу.
Надя Дорофеева
Певица опубликовала в Инстаграм-сториссе видео, где показала события в Грузии. Она также рассказала подробности протеста своим подписчикам.
"Просто сейчас в Грузии проходит акция протестов из-за утверждения парламентом законопроекта об "иноагентах", – написала Дорофеева.
Дорофеева поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Ольга Сумская
Актриса в своем Инстаграмме также опубликовала видео и фото, где показывала, что происходит в Грузии. Знаменитость к публикациям добавляла хештеги с надписью на разных языках "Грузия" и "свобода".
Сумская поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Наталья Могилевская
Артистка опубликовала в Instagram сообщение на грузинском и на украинском языке. Она призвала грузин держаться и отметила, что свобода победит.
"Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь! Свобода победит!" – отметила Могилевская.
Юрий Горбунов
В своем блоге продюсер и ведущий опубликовал видео с ситуацией в Грузии, чтобы его подписчики тоже знали, что происходит. "Грузия! 7 марта", – обратил внимание Горбунов.
Горбунов поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Екатерина Осадчая
Ведущая также обратилась к подписчикам на двух языках – грузинском и украинском. Осадчая поддержала грузин и отметила, что нация не должна становиться на колени.
"Грузия! Нация не встает на колени!", – отметила ведущая.
Осадчая поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Алан Бадоев
Звездный режиссер и продюсер также принял участие в поддержке грузин. Он написал, что народу нужно сражаться за свою свободу.
Также Алан Бадоев обнародовал послание от грузин к русским, написав, что весь мир имеет общего врага.
Бадоев поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Ермак
Украинский музыкант тоже выразил поддержку грузинскому народу. Он посоветовал людям сразиться за свою свободу увереннее. "Иначе первыми убьют вас", – написал Ярмак.
Ярмак поддержал вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Олеся Бацман
Известная журналистка обратилась к грузинам и пожелала им освободиться от российского влияния. Кроме того, она советует освободить из тюрьмы экспрезидента Михеила Саакашвили.
"Тбилиси, наконец! Освобождайтесь от России и увольняйте Саакашвили", – написала Бацман.
Миша Романова
Исполнительница в соцсети отметила, что украинцы поддерживают грузин. "Грузия, мы с вами!" – лаконично написала артистка.
Романова поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Алина Шаманская
Ведущая написала, что ее сердце сейчас рядом с сильными и мужественными гражданами Грузии.
"Я поддерживаю сильных людей Грузии. Смелый грузинский народ вышел на улицы", – написала Алина.
Шаманская поддержала вышедших на протесты грузин / Фото с инстаграм-сторис
Интересно, что на митингах не обошлось и без украинских возгласов. В частности, протестующие скандировали "Путин х***о" и "российский военный корабль иди...". В соцсетях это уже назвали "приветствием Путину".