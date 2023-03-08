Звезда поделилась видео в Instagram, в котором видно столкновение протестующих с правоохранительными органами. В частности, несмотря на водометы, которыми полиция пытается разгонять людей, грузины продолжают бороться.

К теме Массовые протесты в Грузии: президент Зурабишвили озвучила свое решение

Наталья Могилевская выразила свою поддержку и отметила, что Украина на стороне протестующих.

Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит!,

– написала звезда.

На видео видно, как полиция использует водометы, однако это не стало преградой для смелой женщины, которая продолжала размахивать флагом Евросоюза в воздухе



Пользователи сети активно поддержали мнение Могилевской о протестах и выразили уважение грузинам:

"Не бойтесь выражать свое мнение – это сила".

"Страна искренних и добрых людей! Верю в свободный и сильный народ Грузии".

"Грузия! Сражайтесь и поборете! Украинский народ с вами".

"Женщина – символ свободной Грузии!"

"Грузины молодцы. Пошлите россиян за кораблем. Вы свободные люди, а не рабы. Слава Грузии".

"Надо держаться! Иначе ничего не будет!"

"Молодцы, мне это напоминает 2013 год в Украине".

"Украина с Вами, верим, что вы сильны духом!"

Почему в Грузии вспыхнули протесты