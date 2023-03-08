Звезда поделилась видео в Instagram, в котором видно столкновение протестующих с правоохранительными органами. В частности, несмотря на водометы, которыми полиция пытается разгонять людей, грузины продолжают бороться.
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Наталья Могилевская выразила свою поддержку и отметила, что Украина на стороне протестующих.
Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит!,
– написала звезда.
На видео видно, как полиция использует водометы, однако это не стало преградой для смелой женщины, которая продолжала размахивать флагом Евросоюза в воздухе
Пользователи сети активно поддержали мнение Могилевской о протестах и выразили уважение грузинам:
- "Не бойтесь выражать свое мнение – это сила".
- "Страна искренних и добрых людей! Верю в свободный и сильный народ Грузии".
- "Грузия! Сражайтесь и поборете! Украинский народ с вами".
- "Женщина – символ свободной Грузии!"
- "Грузины молодцы. Пошлите россиян за кораблем. Вы свободные люди, а не рабы. Слава Грузии".
- "Надо держаться! Иначе ничего не будет!"
- "Молодцы, мне это напоминает 2013 год в Украине".
- "Украина с Вами, верим, что вы сильны духом!"
Почему в Грузии вспыхнули протесты
- Несколько дней назад грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданном в традициях российской пропаганды.
- Людей возмутили подобные действия власти. Под парламентом Грузии собрались сотни человек. Они скандировали "русские" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ.
- Впоследствии стало известно, что протестующие пытаются прорваться в здание парламента. Полиция угрожала, что применит силу. Силовики использовали водометы и перечные спреи.
- Затем спецназ начал оттеснять митингующих и впоследствии полностью зачистил площадь Шота Руставели у грузинского парламента. Для борьбы с митингующими силовики использовали слезоточивый газ.
- Интересно, что на митингах не обошлось и без украинских возгласов. В частности, протестующие скандировали "Путин х***о" и "российский военный корабль иди...". В соцсетях это уже назвали "приветствием Путину".