Звезда поделилась видео в Instagram, в котором видно столкновение протестующих с правоохранительными органами. В частности, несмотря на водометы, которыми полиция пытается разгонять людей, грузины продолжают бороться.

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Наталья Могилевская выразила свою поддержку и отметила, что Украина на стороне протестующих.

Вот оно единство. Грузия, мы с вами! Держитесь. Свобода победит!,
– написала звезда.

На видео видно, как полиция использует водометы, однако это не стало преградой для смелой женщины, которая продолжала размахивать флагом Евросоюза в воздухе


Пользователи сети активно поддержали мнение Могилевской о протестах и выразили уважение грузинам:

  • "Не бойтесь выражать свое мнение – это сила".
  • "Страна искренних и добрых людей! Верю в свободный и сильный народ Грузии".
  • "Грузия! Сражайтесь и поборете! Украинский народ с вами".
  • "Женщина – символ свободной Грузии!"
  • "Грузины молодцы. Пошлите россиян за кораблем. Вы свободные люди, а не рабы. Слава Грузии".
  • "Надо держаться! Иначе ничего не будет!"
  • "Молодцы, мне это напоминает 2013 год в Украине".
  • "Украина с Вами, верим, что вы сильны духом!"

Почему в Грузии вспыхнули протесты

  • Несколько дней назад грузинский парламент в первом чтении одобрил одиозный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", созданном в традициях российской пропаганды.
  • Людей возмутили подобные действия власти. Под парламентом Грузии собрались сотни человек. Они скандировали "русские" и "рабы". Полиция применила слезоточивый газ.
  • Впоследствии стало известно, что протестующие пытаются прорваться в здание парламента. Полиция угрожала, что применит силу. Силовики использовали водометы и перечные спреи.
  • Затем спецназ начал оттеснять митингующих и впоследствии полностью зачистил площадь Шота Руставели у грузинского парламента. Для борьбы с митингующими силовики использовали слезоточивый газ.
  • Интересно, что на митингах не обошлось и без украинских возгласов. В частности, протестующие скандировали "Путин х***о" и "российский военный корабль иди...". В соцсетях это уже назвали "приветствием Путину".