Было неприятно и противно – 16-летняя девушка, которую публично оскорбила Лобода в Харькове

Светлана Лобода публично оскорбила девушку, вышедшую против ее выступления в Харькове. 16-летняя Дарья Вдовенко рассказала, как чувствовала себя в этот момент.

16-летняя выпускница школы Дарья Вдовенко вышла на единичный пикет против выступления Светланы Лободы в Харькове. Это был ее первый протест, однако ее публично унизила известная певица.

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Как девушка решилась выйти одна на протест

О выступлении Светланы Лободы в Харькове девушка узнала менее чем через час. Она быстро сделала плакат с надписью "Харьков против Лободы" и уехала в сад Шевченко, даже не успев предупредить родителей. Мама позвонила Дарье, когда она уже была в пути, и поддержала ее.

У меня есть позиция по отношению к Лободе, я ее не уважаю, и я подумала, что я должен это сделать,

– рассказала Дарья.

Девушка рассказала, что сначала шла с плакатом в сторону зоопарка, и люди выражали поддержку. Однако уже у фонтана, где было запланировано выступление певицы, люди начали спрашивать ее, почему на плакате так написано и почему она против Лободы.

Я отвечала, что Лобода с 2014 года давала концерты в России, и это хороший повод не пускать ее в Харьков,

– рассказала Дарья.

Тогда единицы поддержали девушку возгласами "Позор Лободе".

К Дарье несколько раз подходили охранники

Дарья рассказала, что к ней несколько раз подходили охранники и просили ее спуститься с фонтана, пытались снять. Один из охранников даже пригрозил, что если она не спустится, то разорвет плакат.

Когда Лобода вышла к фанам, то вплотную приблизилась к девушке, начала ее обнимать, гладить по голове и сказала: "Моя хорошая, ну что ты здесь стоишь? Ну кто тебя прислал? Ну кто тебе дал деньги?"

Мне было неприятно и противно. Я ее еще спросила: "Почему вы меня трогаете?",

– сказала она.

Девушка простояла с плакатом до тех пор, пока Лобода не совершила свое выступление и не пошла вместе с толпой.

16-летняя харьковчанка подчеркнула, что не входит ни в какие общественные объединения. На протест вышла одна еще и потому, что все друзья-единомышленники, к сожалению, уехали из Харькова. После того как видео с ее пикетом разлетелось в сети, девушке с поддержкой уже написали несколько знакомых и одноклассников.

Прощения не будет: Лобода цинично заявила, что гордится девушкой

Очевидно, после публичного унижения и незваных прикосновений Дарья не дождется извинений от Светланы Лободы. После огласки в сети певица назвала пикет харьковчанки уже не "завербованностью" и "проплаченностью", а другим мнением. И при этом она сравнила девушку с собой. Мол, они обе знают, как это – "плыть против течения".

Девочка, которая простояла все время с плакатом "Харьков без Лободы" – я горжусь тобой. Ты имеешь право на свое мнение, и я уважаю это. Ибо тоже хорошо знаю, что такое идти против течения. К сожалению, мой разговор с тобой в очередной раз пытаются сделать манипуляцией. Мне жаль, если кто видит в этом пренебрежение. Знаю, что ты не. И желаю тебе никогда не терять силы духа,

– заявила певица.

Также она пообещала, что скоро вернется в Харьков

Реакция украинцев на поступок певицы

Поступок Лободы возмутил многих украинцев. Заступился за девочку и активист Сергей Стерненко.