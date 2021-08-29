Просто умираю, – Настя Каменских пожаловалась на аллергию и показала фото без фильтров

Популярная украинская певица Настя Каменских сообщила о проблемах со здоровьем. Она призналась, что страдает от сильной аллергической реакции. Из-за этого у звезды отекло лицо.

Успешная украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками новыми инстаграм-сториз. Звезда поделилась, что очень плохо себя чувствует.

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Настя Каменских пожаловалась на аллергию

Исполнительница призналась, что страдает от сильной аллергической реакции. У звезды отекло практически все тело, из-за чего ей было трудно даже открыть глаза.

Невероятная проблема, которая мешает жить, работать, функционировать, думать и самое главное видеть. Я еще никогда не сталкивалась с этой проблемой. Умираю. Просто умираю от аллергии, из-за которой отекло все тело: лицо, руки, пальцы и глаза. Все постоянно чешется,

– призналась артистка.

Настя Каменских рассказала, что вокруг ее дома растет много амброзии, из-за которой и могла возникнуть аллергия. Однако она еще сдаст анализы, чтобы понять, что именно ее беспокоит.

Будучи откровенной с фанами, певица показала фото своего лица без всяких фильтров. Она добавила, что больше всего страдают глаза, которые сильно чешутся: "Это просто невозможно терпеть".



Настя Каменских / Фото из инстаграм-сториз

Настя Каменских также поделилась, что ходит на съемки. Там ей наносят макияж, из-за чего страдает отекшее от аллергии лицо, а от яркого света софитов устают глаза.

Снимается знаменитость в загадочном шоу "Маска". Однако премьера проекта состоится чуть позже. Пока организаторы объявили всех звездных детективов. В их состав вошли:

Настя Каменских;

Олег Винник;

Оля Полякова;

Дзидзьо;

Андрей Данилко.

Недавно не было известно, сможет ли участвовать в шоу Андрей Данилко. Но он увидел, насколько полюбился детям, фанатам проекта, поэтому решил продолжить отгадывать героев под масками уже во 2 сезоне.