Просто у*б*ще, – Дмитрий Гордон прошелся по Наташе Королевой, с которой жил на Борщаговке

Дмитрий Гордон не подбирает слов, когда говорит о звездных фанатах Путина. Он "прошёлся" по Наташе Королевой, выросшей с ним в одном районе. Блогер осудил артистку за концерт в Урюпинске.

Дмитрий Гордон проигнорировал молчание Наташи Королевой, которой может угрожать режим Путина, но после рекламы ее концерта в Урюпинске – разнес вдребезги. Он назвал певицу из Украины "у*б*щем" и напомнил о зверствах россиян в Буче, Ирпене и других освобожденных городах и селах.

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Дмитрий Гордон обратился к Наташе Королевой

"Вот ты девочкой жила на Борщаговке рядом со мной. У нас была одна классная руководительница в средней школе №205 города Киева Мария Николаевна Бабич. Только у меня раньше, у Наташи позже", – вспомнил Дмитрий Гордон.

Он упрекнул Королеву, что пока она пиарит свои концерты в задрипанных городах России, в освобожденных окрестностях Киева находят тела мирных людей, которых пытала и насиловала путинская армия.

Ладно, ты отмолчалась. Но ты выставляешь в инстаграме анонс своего концерта в каком-то задрищенске… То есть здесь детей убивают, насилуют детей, а ты, бл*ть, пишешь какие-то посты, что у тебя концерт в Урюпинске! У*б*ще, просто у*б*ще,

– жестко высказался журналист.

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Он убежден, что россияне – неизлечимо больные на головы люди. Это, по мнению Гордона, доказывает скудное количество звезд, которые "четко, не двусмысленно высказались в поддержку Украины":