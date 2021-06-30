Прошло уже 2 года: Софи Тернер показала волшебные фото со свадьбы, которых еще не было в сети

Британская актриса и звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер 29 июня праздновала вторую годовщину свадьбы с Джо Джонасом. По такому случаю она и ее муж опубликовали редкие фото с праздника, который состоялся во французском Провансе.

Известно, что в звездной пары Софи и Джо было две свадьбы – одна 2 мая 2019 года в Лас-Вегасе, где девушка примерила свадебный комбинезон украинского бренда BEVZA. А уже через два месяца она сыграла пышную свадьбу в кругу родных и друзей во Франции.

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Свадьба Софи Тернер

Громкое и романтическое действо звездные друзья и сама пара вспоминают до сих пор – для праздника Софи Тернер сшили эксклюзивное платье от Louis Vuitton, автором которого стал креативный директор Николя Гескьер. Другое, приталенное платье принадлежало бренду Corbin Gurkin. Свадебная церемония проходила на территории замка, а свидетелями жениха Джо Джонаса стали его звездные братья – Ник и Кевин.

По случаю годовщины свадьбы Софи и Джо опубликовали несколько трогательных и очень теплых снимков с праздника. На них можно увидеть утро невесты, первый танец звезд, менее официальные свадебные образы пары, свадебный торт, выступление братьев Джонас и территорию развлечений на свадьбе.

"Я в шоке... Черт, прошло уже 2 года!" – эмоционально подписала фото Софи Тернер.

"Лучшие 2 года моей жизни. Люблю тебя, Софи" – ласково подписал свои фото Джо Джонас.

Свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса: фото с инстаграмов звезд