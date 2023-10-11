На прощании с Ниной Матвиенко спел хор Веревки, где она была солисткой: видео до мурашек

В Киеве проходит прощание с народной артисткой Ниной Матвиенко. Для нее спел хор имени Веревки, где когда-то солисткой была сама Нина Митрофановна.

Провести Нину Матвиенко в последний путь пришли десятки украинцев. Среди них – хористы хора имени Веревки, рассказывает 24 Канал.

К слову Я чувствую ее присутствие, – Тоня Матвиенко впервые прокомментировала смерть матери

Хор Веревки спел для Нины Матвиенко

Хористы Национального народного хора имени Григория Веревки исполнили для Нины Матвиенко христианскую молитву "Святий Боже".

Хористы спели для Нины Матвиенко: видео

Что связывало Нину Матвиенко и хор имени Веревки

, сейчас в Национальной филармонии завершается прощание с народной артисткой Украины Ниной Матвиенко. В 14:30 Героя Украины похоронят на Зверинецком кладбище.

Нина Матвиенко решила попробовать себя в Украинском народном хоре имени Веревки по совету преподавательницы, призвавшей ее заняться пением. Она посетила студию, но после интерната ушла работать. Сначала была на заводе табельницей, потом копировщицей.

Впоследствии в Житомирской филармонии создавали вокальную группу – Нина Матвиенко приехала на пробы, но ей отказали из-за аутентичной манеры пения. Но она все равно очень хотела петь, а потому еще раз записалась в студию Хора имени Веревки. После окончания в 1968 году Нина Матвиенко стала его солисткой.