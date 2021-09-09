Продюсер "Танцев со звездами" объяснил, почему в первом эфире не вспомнили о Чапкисе

Неизменным продюсером "Танцев со звездами" остается Владимир Завадюк. Так, бурная реакция зрителей на то, что в первом эфире проекта не упомянули покойного Григория Чапкиса, свалилась на него. Как он это объяснил, читайте ниже.

Продюсеры проекта "Танцы со звездами" анонсировали, что весь пятый сезон будет посвящен украинскому хореографу и многократному судье шоу Григорию Чапкису. Он умер 13 июня 2021 года, а его место занял Максим Чмерковский. Однако, на удивление, эфир открытия прошел без упоминания о легендарном танцовщике.

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Такая позиция продюсеров вызвала шквал критики в сети, отвечать на которую взялся Владимир Завадюк. Он заверил, что на "Танцах со звездами" еще не раз вспомнят Григория Чапкиса и его вклад в развитие украинского танца. Объяснять, почему этого не сделали в первом эфире, он не стал.

Мы посвящаем Григорию Николаевичу сезон и готовим целый эфир, вдохновленный его талантом. Для нас он легенда и символ шоу,

– заявил Владимир Завадюк.



Григорий Чапкис с сыном Грегом / Фото с инстаграма Владимира Завадюка

Стоит заметить, что победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева первой обратила внимание на то, что дебютный эфир прошел без памяти Григория Чапкиса.

"В анонсе шоу не раз упоминали, что этот сезон посвящен памяти легендарного Григория Чапкиса. В результате в эфире даже не вспомнили о нем. Могли бы и открыть с памяти о нем", – критиковала танцовщица. Ее недовольство поддержали десятки пользователей инстаграма.