Продюсер Поляковой отреагировал на заявления Боднарчука: "Противостояния мало, нужно унижение"

Продюсер Оли Поляковой Михаил Ясинский отреагировал на критику со стороны Боднарчука. Его заявления он назвал не конфликтом, а "фейсбук ср*чем".

После выхода интервью Оли Поляковой с Раминой Эсхакзай, на обоих полилась критика со стороны продюсера и режиссера Олега Боднарчука. Но продюсер Поляковой Михаил Ясинский вступился за звезду.

К теме Жена Виктора Павлика отважилась на пластическую операцию: изменившую в себе

Михаил Ясинский о Боднарчуке

Прежде Ясинский напомнил, что Олег Бодначук до полномасштабного вторжения имел тесные связи с Россией и был в Украине невостребованным. Потому сейчас, по мнению продюсера, он пытается напомнить о себе каким-либо образом. Когда Михаил предложил коллеге задать Оле сложный вопрос за 1000 долларов в ее фонд, Олег удалил сообщение и забанил его.

Олегу очень хотелось создать противостояние между звездами, которого не существует и о чем очень точно рассказала Оля в интервью. Но сейчас такое время, что некоторым одного противостояния мало. Надо унижение. Но Олег плохо понимает психологию артистов. Поэтому думаю, что Тине Кароль вряд ли понравился такой сомнительный комплимент. Она умеет нести самостоятельно свой статус без дешевой лести и не на средства других артистов,

– считает Михаил Ясинский.

Всю ситуацию Михаил назвал не конфликтом, а "фейсбук-ср*чем". Он поиронизировал о том, мог бы написать Боднарчук крышку о его скандалах.

"Олег — талантливый человек. А, как известно, талантливый человек — талантлив во многом. И мы видим, что из него вышел бы неплохой писатель. Возможно, когда-нибудь он напишет книгу, где мы узнаем все конфликты Олега, кто и когда его Я даже готов заплатить гонорар за права и печать такой книги при условии, что там будет хотя бы одно слово правды».

С чего все началось