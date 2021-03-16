Известный украинский продюсер Александр Ягольник откровенно рассказал об отношениях с Натальей Могилевской. Он признался, что отдал бы жизнь за любимую, потому что имел к ней очень сильные чувства. Но пара разорвала роман.

Украинский продюсер Александр Ягольник дал откровенное интервью, в котором рассказал о романе с певицей Натальей Могилевской. По словам мужчины, он влюбился в девушку с первого взгляда. А потом дал понять, что петь надо для народа.

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Ягольник об отношениях с Могилевской

Александра и Наталью сначала объединяли песни и планы на будущее, затем пара начала жить вместе. Родители продюсера очень любили звезду, а у мамы Ягольника до сих пор висит фото Могилевской. Ягольник не скрывал чувства, поэтому часто признавался в любви и делал все для счастья артистки.

Я отдавал все, вот все, что у меня было. Если бы нужно было отдать жизнь, я бы отдал жизнь, не задумываясь, настолько я любил. У нас было все, что можно вспоминать со словом "Вау",

– поделился мужчина.

Карьера в то время у продюсера складывалась прекрасно, ведь его пригласили работать телеведущим. Он рассказывал об украинских знаменитостях и у него была любимая женщина, которая получила славу. В частности, песня "Ла-ла-ла" стала звучать отовсюду, а Наталья Могилевская стала известной и богатой. Но о деньгах продюсер не думал.

"Возможно, меня ослепляла любовь... Вот. Но, тем не менее, о деньгах я не думал. Уровень доходов, чтобы просто сравнить, ну это был годовой бюджет клуба "Динамо" на тот момент", – признался Александр.

В какой-то момент мужчина понял, что готов решиться на предложение. Он приобрел кольцо и был готов отдать любимой руку и сердце. Но перед тем, как сказать любовные слова, заговорил о деньгах.

Когда Наталья сказала: "Ты же меня любил и песни писал, потому что ты меня любил". Я сказал: "Да". "Ну, а что же ты спрашиваешь о деньгах?!". Я ушел от нее и выбросил это кольцо по дороге домой в озеро. Я понял, что, наверное, я никогда не знал этого человека,

– признался продюсер.

Александр Ягольник добавил, что долго думал о Могилевской и надеялся, что все наладится. Однако их роман закончился так же быстро, как и начался.

Личная жизнь Ягольника

Сейчас мужчина воспитывает 18-летнюю дочь Александру, главную женщину в его жизни. О деталях личной жизни продюсер не хочет рассказывать, поэтому лишь отмечает, что в его сердце – мать дочери. Однако и о Наталье Могилевской он все еще не забыл.

У меня есть для Наташи специально написанный альбом. Но, к сожалению, Наташа по-другому видит мир. И пока творческого контакта у нас нет,

– подытожил Александр Ягольник.

Интервью Александра Ягольника: смотрите видео онлайн