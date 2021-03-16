Відомий український продюсер Олександр Ягольник відверто розповів про стосунки з Наталією Могилевською. Він зізнався, що віддав би життя за кохану, бо мав до неї дуже сильні почуття. Але пара розірвала роман.

Український продюсер Олександр Ягольник дав відверте інтерв'ю, в якому розповів про роман зі співачкою Наталією Могилевською. За словами чоловіка, він закохався в дівчину з першого погляду. А згодом дав зрозуміти, що співати треба для народу.

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Ягольник про стосунки з Могилевською

Олександра та Наталію спочатку об'єднували пісні та плани на майбутнє, потім пара почала жити разом. Батьки продюсера дуже любили зірку, а в мами Ягольника досі висить фото Могилевської. Ягольник не приховував почуття, тому часто зізнавався в коханні й робив все для щастя артистки.

Я віддавав все, от все, що в мене було. Якби треба було життя віддати, я б віддав життя, не задумуючись, настільки я кохав. У нас було усе, що можна згадувати зі словом "Вау",

– поділився чоловік.

Кар'єра в той час у продюсера складалась чудово, адже його запросили працювати телеведучим. Він розповідав про українських знаменитостей та мав кохану жінку, яка отримала славу. Зокрема, пісня "Ла-ла-ла" почала звучати звідусіль, а Наталія Могилевська стала відомою та багатою. Та про гроші продюсер не думав.

"Можливо, мене засліплювало кохання… От. Але, тим не менше, про гроші я не думав. Рівень доходів, щоб просто порівняти, ну це був річний бюджет клубу "Динамо" на той момент", – зізнався Олександр.

В якийсь момент чоловік зрозумів, що готовий наважитися на освідчення. Він придбав каблучку та був готовий віддати коханій руку й серце. Але перед тим, як промовити любовні слова, заговорив про гроші.

Коли Наталія сказала: "Ти ж мене любив і пісні писав, тому що ти мене любив". Я сказав: "Так". "Ну, а що ж ти запитуєш про гроші?!". Я пішов від неї і викинув цю каблучку по дорозі додому в озеро. Я зрозумів, що, напевне, я ніколи не знав цю людину,

– зізнався продюсер.

Олександр Ягольник додав, що довго думав про Могилевську та сподівався, що все налагодиться. Однак їхній роман закінчився так само швидко, як і розпочався.

Особисте життя Ягольника

Зараз чоловік виховує 18-річну доньку Олександру, головну жінку в його житті. Про деталі особистого життя продюсер не хоче розповідати, тому лише зазначає, що в його серці – матір доньки. Однак й про Наталію Могилевську він все ще не забув.

У мене є для Наташі спеціально написаний альбом. Але, на жаль, Наташа по-іншому бачить світ. І поки що творчого контакту в нас немає,

– підсумував Олександр Ягольник.

Інтерв'ю Олександра Ягольника: дивіться відео онлайн