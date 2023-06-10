Продюсер "Голоса страны" Завадюк признался, как его сменил каминг-аут: Могу говорить о бойфренде

Продюсер вокального шоу "Голос країни" Владимир Завадюк отмечает день рождения. В свой праздник он поделился, что изменилось в его жизни после каминг-аута.

Владимир Завадюк только в этом году совершил каминг-аут. В свой день рождения, которое продюсер отметил 9 июня, он рассказал, что в его жизни изменилось после значительного события.

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Владимир Завадюк о жизни после каминг-аута

Продюсер вокального шоу признался, что раньше был сложным, жестким и бескомпромиссным. Теперь он видит трансформацию в себе.

Мне 36 и именно в этом году я открыл себя таким, какой я сейчас. Я стал искреннее, открытее. Стал слышать и уважать мнение других. Мне абсолютно ок признаваться в том, что я меняюсь. И что раньше я часто был неправ,

– признался Владимир Завадюк.

Продюсер добавил, что теперь он может открыто говорить о своем любимом человеке – бойфренде, ЛГБТ-сообществе. К тому же теперь он выглядит так, как ему действительно нравится.

"Я наконец-то я. И очень хочу поддержать людей, которые только думают открыться и страдают от дискриминации. В современной стране ей не место. И теперь я совершенно открыто говорю обо всем, что происходит на душе. И это открывает двери и сердца. Именно это , а не холод и острота во взгляде, как я раньше думал".

Завадюк добавил, что понял свои настоящие желания – учиться, развиваться, создавать проекты, которые будут менять жизнь. Он признался, что мечтает учредить кафе в Киеве.

В этом году, я точно понял где я хочу жить. Я дома здесь и сейчас. В моем несокрушимом городе. В Киеве,

– подытожил продюсер.



Владимир Завадюк / Фото из инстаграма Владимира Завадюка

Напомним, в апреле Владимир Завадюк впервые совершил каминг-аут. Он рассказал, что арендует жилье с бойфрендом. Российское вторжение привело его к осознанию, что следует жить здесь и сейчас. Смелым поступком продюсер призвал украинцев участвовать в новом сезоне "Голоса страны".

Кстати, уже известны имена первых двух судей шоу, для которых это будет дебютом. Это Юлия Санина и Артем Пивоваров. Сезон для безопасности будут снимать в Польше.