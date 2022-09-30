Продюсер "Голоса страны" ответил, что будет с командой Вакарчука, ушедшего из шоу
Источник:"КП в Украине"
Украинский продюсер Владимир Завадюк высказался о команде тренера Святослава Вакарчука. Зрителям непонятно, что будет с участниками, которые его выбрали.
Музыкант и звездный тренер Святослав Вакарчук отказался от участия в "Голосі країни", возвращаемом в эфир. Продюсер проекта объяснил, что будут делать те певцы и певицы, которые избрали лидера "Океана Эльзы".
К слову "Холостяк" 12 сезон снова перенесли: в чем причина и когда состоится премьера
Продюсер "Голоса" о программе Вакарчука
Владимир Завадюк не стал осуждать коллегу по шоу за его выбор. Но он заверил, что участники его команды не останутся без внимания.
Конечно, я разговаривал со Святославом лично, потому что мы уже давно сотрудничаем. У каждого есть право на позицию. Бесспорно, теперь мы столкнулись с вопросом, что делать с командой талантливых людей, которые шли к Святославу и хотели получить опыт работы с ним.
– сказал продюсер.
"Но уверяем вас, что мы не оставим участников без внимания, уверен, что и эту проблему мы тоже решим, ведь у нас еще пять суперпрофессиональных тренеров".
Владимир Завадюк напомнил, что зрители увидят Святослава Вакарчука в шоу, но только в нескольких выпусках: "Мы честны со своими зрителями до конца. Они увидят Святослава во всех выпусках, отснятых до 24 февраля, но во время финала его не будет в нашей студии, ведь у него запланирован благотворительный концерт в Берлине".
Что известно об уходе Вакарчука из шоу
- "Голос страны" 12 сезон после полугодовой паузы решили показать на экранах телевизоров. Однако Святослав Вакарчук сообщил, что не видит правильного тратить свое время на съемку в шоу.
- "Понимаю решение команды проекта выйти в эфир, но меня в досъемках не будет (покажут только в "старых", январских кадрах). Моя задача сейчас – поддерживать бойцов на фронте, на Востоке и Юге, помогать Украине в благотворительном туре ОЭ. Каждый сегодня должен приближать победу наиболее эффективным способом", – сообщил музыкант.
- Интересно, что на это решение довольно резко отреагировала ведущая Катя Осадчая. Она упрекнула тренера в том, что он практически бросил свою команду. "Тренеры ответственны за тех, кого к себе взяли в команды, и "Голос" – это в первую очередь об участниках, а не о собственных амбициях тренеров, мы же своих не бросаем", – писала Катя.