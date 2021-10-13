Проблемы украинского общества, – Злата Огневич о критике откровенного танца на "холостячке"

"Холостячка" Злата Огневич в 4 выпуске станцевала откровенный танец перед участниками. Она получила комплименты и восхищение от мужчин, но критику в сети. Злата ответила, что такая негативная реакция могла быть только от закомплексованных женщин.

Украинская певица и героиня "Холостячки" Злата Огневич захотела по-новому открыться для мужчин в новом выпуске романтического проекта. Она страстно станцевала на сцене в откровенном наряде. Ее выступление раскритиковали в сети, поэтому звезда решила ответить на хейт.

К слову Я не играл роль, – экс-участник "Холостячки" Васко прокомментировал вылет из шоу

Злата Огневич о критике ее танца

Исполнительница в первую очередь рассказала, что осознавала то, что с приходом на шоу может получить хейт в ответ. Она заметила, что проект "Холостячка" – не только искренний. Так как после 4 выпуска он обнажил "проблемы современного украинского общества".

Казалось бы, мой чувственный танец из 4 выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин,

– подчеркнула Злата Огневич.



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Знаменитость добавила, что такие девушки являются несчастливыми и неуверенными в себе. Они якобы просто показали свой страх перед проявлением женственности, женской силы и привлекательности.

"То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить. Вы даже себе не представляете, насколько вы – крутые! Нужно просто отпустить себя! Отпустить свою внутреннюю девочку", – подытожила "Холостячка".



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

Текст публикации Златы Огневич

что зрителям и пользователям сети эротический танец Златы Огневич показался вульгарным , слишком откровенным. Они замечали, что такие образы она должна примерять только для одного. Тогда как самим мужчинам выступление "Холостячки" очень понравилось.

Поговорим?

Есть тема, которую хочу с Вами поднять.

Когда я решила найти любовь на проекте "Холостячка", я осознавала, что этим поступком открою дверь в дом своей души абсолютно всем желающим. Я выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы.

Также знала, что с приходом на проект, я расскажу свой путь, в котором кто-то увидит повод для хейта, а кто-то – повод для мотивации. Тут хочу отметить: особенно меня веселят обзоры "Холостячки". Ой, девочки, ни в чем себе не отказывайте.

Кроме того, что проект "Холостячка" очень важный, искренний, экологичный – он еще обнажает проблемы современного украинского общества. Казалось бы, мой чувственный танец из 4 выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин.

Ваши страхи перед таким проявлением женственности, женской силы и привлекательности являются самыми настоящими комплексами. То, что мы себе запрещаем, другим тоже нельзя. Я хочу видеть больше уверенных в себе и счастливых женщин. Я хочу, милые девушки, чтобы Вы познали себя настоящих и начали жить.

Вы даже себе не представляете, насколько вы – крутые! Нужно просто отпустить себя! Отпустить свою внутреннюю девочку.