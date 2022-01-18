Привет, 40, – Екатерина Кухар поделилась нежными портретами в день рождения

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар 18 января празднует день рождения. В особый день она опубликовала чувственные артпортреты.

Известная украинская танцовщица и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар сегодня, 18 января, празднует 40-летие. В честь праздника она опубликовала новые чувственные фото на личной странице в инстаграме.

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Особые фото Екатерины Кухар

Прима-балерина поделилась миловидными артпортретами авторства Оксаны Шевчук. Екатерина Кухар позировала перед камерой с обнаженными плечами, прикрыв грудь руками.

Артистка украсила волосы синими и фиолетовыми гортензиями, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза чудесными тенями, а губы накрасила бежевой помадой.

Ну, привет, 40! Не так вы и страшны,

– подписала кадры танцовщица.

Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды

Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды

Звезды поздравляют Кухар в сети

Екатерина Кухар получает множество поздравлений и пожеланий не только от поклонников, но и от украинских знаменитостей: