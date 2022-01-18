Привет, 40, – Екатерина Кухар поделилась нежными портретами в день рождения

18 января 2022 , 21:50
Читати новину українською

Источник:

инстаграм Екатерины Кухар

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар 18 января празднует день рождения. В особый день она опубликовала чувственные артпортреты.

Известная украинская танцовщица и судья шоу "Танцы со звездами" Екатерина Кухар сегодня, 18 января, празднует 40-летие. В честь праздника она опубликовала новые чувственные фото на личной странице в инстаграме.

Читайте также Екатерине Кухар – 40: лучшие спектакли, сценические образы и цитаты прими-балерины

Особые фото Екатерины Кухар

Прима-балерина поделилась миловидными артпортретами авторства Оксаны Шевчук. Екатерина Кухар позировала перед камерой с обнаженными плечами, прикрыв грудь руками.

Артистка украсила волосы синими и фиолетовыми гортензиями, а на лице сделала нежный макияж. Она подчеркнула глаза чудесными тенями, а губы накрасила бежевой помадой.

Ну, привет, 40! Не так вы и страшны,
– подписала кадры танцовщица.

Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды

Екатерина Кухар / Фото из инстаграма звезды

Звезды поздравляют Кухар в сети

Екатерина Кухар получает множество поздравлений и пожеланий не только от поклонников, но и от украинских знаменитостей:

  • Ольга Сумская: "Поздравляем, богиня! Катенька, любви во всех ее проявлениях!";
  • Иракли Макацария: "С днем ​​рождения! Совершение всех твоих желаний";
  • Юлия Санина: "С днем ​​рождения, красота";
  • Наталья Холоденко: "У меня в следующем году 40. Как, как там?";
  • Кристина Решетник: "Катюша, с Днем Рождения. Дорогая, гармонии, вдохновения и радостей. Любим и передаем поздравления всей семье".
  • MELOVIN: "С днем ​​рождения, королева";
  • Владимир Остапчук: "С твоим днем, звездочка".
Автор: Марія Касій